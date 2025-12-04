沒咳嗽也可能是結核病？醫：頸部腫大恐是肺外結核

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名37歲外籍移工阿力近日發現右側頸部出現無痛性腫塊，持續超過四週未消退。診所給予抗生素後無效，他轉至衛生福利部南投醫院就診，經耳鼻喉科團隊檢查確診為「頸部淋巴結核」，屬肺外結核的一種，目前已接受手術切除並安排後續藥物治療。

肺外結核非只有咳嗽 仍會有無痛頸部淋巴腫大

國軍臺中總醫院耳鼻喉科賴文森醫師（現支援南投醫院）指出，該患者無咳嗽或發燒等典型肺結核症狀，胸部X光也正常。約有15%至25%的結核病例為肺外結核，其中淋巴結核最常見，約占三至四成，常好發於頸部，且多為無痛性腫大，因此容易與一般淋巴腺發炎混淆，延誤診斷與治療。

診斷要做胸部X光與痰液檢驗 先排除具傳染性的肺結核

賴文森醫師強調，確診肺外結核後仍需進一步檢查胸部X光與痰液檢驗，以確認是否合併「開放性肺結核」。單純的肺外結核本身通常不具傳染力，只有在同時出現具傳染性的肺結核時才會有傳播風險，醫師呼籲社會勿對病患貼標籤或歧視，應維護其就醫意願。

頸部腫塊超過二到四週應就醫 抗生素無效要懷疑結核

南投醫院提醒，若發現頸部、腋下或其他部位淋巴結腫大超過二至四週，且使用抗生素後仍無改善，或伴隨夜間盜汗、體重下降、食慾不振等全身症狀，應儘速就醫接受影像與病理評估。尤其有結核接觸史或免疫力低下者更需提高警覺。

廣告 廣告

對於淋巴結核，臨床上常以切片或手術切除確認診斷，並合併標準抗結核藥物治療；若同時發現肺部感染，治療與隔離措施會依傳染性評估啟動。賴文森醫師提醒民眾，及早診斷能把握治療黃金期，降低併發症與傳播風險。

【延伸閱讀】

結核病感染無症狀卻藏危機！ 醫籲「這些人」及早篩檢降9成發病風險

預防結核病從篩檢、治療做起！ 完成LTBI檢驗、治療還有機會抽大獎



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66920

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw