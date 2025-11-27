沒品！境外帳號假冒台人「嘲諷香港大火像101煙火」 黃捷發聲了

即時中心／潘柏廷報導

香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重火警，火勢不僅蔓延7棟大樓，更造成至少55人死亡，超過2百多人失聯；豈料，現在網路卻有境外假帳號假冒台灣人嘲諷香港大火像「101煙火」。對此，民進黨立委、台灣國會香港友好連線會長黃捷今（27）日受訪時則痛批，很顯然是帶有目的性想要離間台港情誼。





黃捷今日下午受訪表示，其實香港住宅區發生大火，很多台灣人都非常關心，第一時間也覺得非常難過，也希望有更多生還者可以被找到；由於現在還有200多人處失蹤狀態，大家第一時間都是替香港祈福。

話鋒一轉，黃捷批評，可是在網路上卻發現有些極端帳號，開始出現一些分化言論，包括用嘲諷苦難的方式談香港大火，看了讓人非常氣憤。

同時，黃捷也說，台灣也有一些熱心網友就找出這些帳號很多不是台灣人，而且都是境外的帳號，很顯然是帶有目的性想要離間台港情誼，「相信台灣人都是非常善良，第一時間大家想到的都是祈福、為香港加油，而不是用這種冷嘲熱諷的方式離間彼此情感，所以希望大家不要被這些極端帳號所影響，唯一想要做的就是希望天佑香港」。

另，黃捷分析，這些帳號出現就是希望在國際釋出台灣跟中國之間對立的氣氛，塑造台灣人為了要反對中共併吞，分化台灣對於中港澳人民彼此間的情感。

她進一步指出，其實台灣人非常明理，而且大家都看得非常清楚，對於人民大家都是無辜的、都希望彼此能平安、能夠在安全環境上生活是最重要的事情，這都是因為台灣人非常重視人權。

最後，黃捷強調，這種帶有目的性的帳號來分離彼此情感，就是希望製造對立的氣氛，甚至加速中國併吞的正當性；希望台灣人在這件事情也要有所警覺，而不是讓他們又藉由這種離間彼此情感的方式，增加彼此的對立。









