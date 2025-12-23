沒啪啪啪也中招！男子私密處長顆粒 醫師破案：竟是共用毛巾惹禍

沒性行為，私密處卻長小顆粒，可能是病毒感染引起的「傳染性軟疣」。（Gemini生成示意圖）

一名男子近日發現私密處突然冒出多個不明顆粒，外觀看來既不像青春痘，也不會痛癢，卻讓他越看越心慌，擔心是否感染性病。沒想到泌尿科醫師檢查後，真相竟與性行為無關，而是日常生活中常被忽略的「共用毛巾」惹禍。

該名男子向泌尿科醫師高銘鴻表示，近期洗澡時發現生殖器周圍出現數顆小顆粒，外觀圓滑、表面光亮，雖然沒有明顯不適，卻讓人心理壓力極大，因此趕緊掛號求診，而且強調已經一年沒有性行為，怎麼會發生這種事？

高銘鴻醫師檢查後發現，這些顆粒呈現珍珠狀，中央有明顯凹陷，就像迷你肚臍，判斷並非多數男性最害怕的菜花，而是屬於病毒感染引起的「傳染性軟疣」。不過，感染來源一度讓醫師與患者都感到疑惑，因為患者否認近期有性接觸，也未出入三溫暖或健身房等高風險場所。

直到患者數日後回診，才終於拼湊出關鍵線索。原來他平時並未與家人同住，偶爾回家洗澡時，會與哥哥共用同一條毛巾，而哥哥半年前曾出現相同症狀，後來確診為傳染性軟疣，極可能因此造成交叉感染。

高銘鴻醫師指出，傳染性軟疣是由痘病毒引起的皮膚感染，雖然在成人身上常因性接觸傳染，但實際上也可透過共用毛巾、浴巾、刮鬍刀，或接觸受污染的物品傳播，因此不少患者屬於「無辜中招」。

他也提醒，傳染性軟疣多半不痛不癢，但因常出現在生殖器或大腿內側，容易讓人誤以為是性病，造成不必要的心理恐慌。多數病例可在半年至一年內自行痊癒，若數量較多或位置敏感，醫師也可視情況進行冷凍、刮除或其他治療。

高醫師強調，預防勝於治療，毛巾、浴巾等私人物品務必一人一條，避免混用；在公共場所如健身房、游泳池，也應避免皮膚直接接觸公共座椅或器材。若發現私密處出現不明顆粒，切勿自行摳抓或猜測，最好及早就醫檢查，才不會自己嚇自己。



