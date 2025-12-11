沒喝手搖也中鏢！醫揭糖尿病「隱藏元兇」 患者尷尬坦言天天吃

（記者張芸瑄／綜合報導）一名長期血糖控制穩定的患者，日前回診時卻出現血糖指數異常。醫師檢測發現，該名患者的糖化血色素（HbA1c）從原本的 6.2% 上升至 7.2%，已達糖尿病診斷標準，同時低密度脂蛋白（LDL）也攀升至 120mg/dL。患者強調自己平時嚴格控糖，不喝含糖飲料、不吃甜食與碳水化合物，也避免加工與拜拜食品，讓醫師一度感到困惑。

在詳細詢問飲食習慣後，醫師靈光一閃，追問：「最近是不是常吃滷的東西？」患者先是否認，但在進一步追問後尷尬承認，自己最近連續滷了好幾鍋牛肉，還連吃了好幾天。

神經內科醫師林邵臻 9 日於社群發文指出，這類案例在門診並不少見。許多患者誤以為「滷味不甜就沒糖分」，但事實上，傳統滷汁中常加入冰糖、紅糖或麥芽糖等調味料，以增加色澤與風味。這些糖分雖不明顯，但累積攝取下仍可能導致血糖上升。林醫師提醒，若長期將滷味當作主食或常搭配白飯、麵食等高澱粉食物，對於有胰島素阻抗或糖尿病風險者，恐造成血糖波動甚至惡化。

示意圖／傳統滷汁中常加入冰糖、紅糖或麥芽糖等調味料，糖分雖不明顯，但累積攝取下仍可能導致血糖上升。（擷取自 免費圖庫freepik）

除了糖分問題，滷汁在反覆加熱與長時間高溫烹煮的過程中，也可能產生對身體不利的化合物。林醫師解釋，含肉類與油脂的滷汁經長時間高溫處理後，容易生成膽固醇氧化產物（COPs）與雜環胺（HCAs），部分研究指出這些物質與慢性疾病及細胞氧化有關，應儘量避免重複使用或長期食用。

此外，滷汁多數含高油、高鹽與高熱量，若反覆加熱或長期食用，也可能增加腎臟與心血管系統負擔。林醫師指出，部分民眾習慣將滷汁保存多日後再加熱食用，或使用相同滷汁反覆滷不同食材，這不僅容易滋生細菌，也使脂肪氧化產物與鹽分濃度逐步累積，對健康造成潛在風險。

林邵臻提醒，滷味雖然方便又美味，但應適量攝取、避免長期當作主餐。他建議民眾，若要控制血糖或膽固醇，應減少使用含糖滷汁，滷製時可改以天然辛香料取代糖分增加風味；若需保存滷汁，也應冷藏並盡快食用，避免多次加熱造成成分變質。

他也強調，均衡飲食仍是預防代謝疾病的關鍵，應多攝取蔬菜與蛋白質來源，搭配規律作息與運動，才能有效維持血糖穩定與整體健康。

