沒喝酒、吸毒「車直撞進雞排攤」老闆夫妻2級燙傷！他稱：早有嫌隙

社會中心／屏東報導

肇事的自小客部分損毀，肇事的陳男依公共危險罪送辦。（圖／翻攝畫面）

屏東縣內埔鄉6日傍晚，一部車輛突然衝進某雞排店內，雞排店老闆及老闆娘因此遭熱油濺到，造成二級燒燙傷。警方獲報到場後，隨即逮捕駕車的陳姓男子（51歲），但陳男均無酒駕、毒駕情事，讓案情顯得不單純。對此，陳男到案後稱，因和店家有嫌隙才開車撞店，並坦言是預謀犯案。

這起事故發生於6日下午17時許，當時陳男開車行經昭勝路段時，車輛突然不明原因猛力撞進路邊一間香雞排攤販，攤車因強大撞擊力整個歪斜、食材散落一地，還有一台機車遭到波及、損毀；不過，最糟的情況是，當下攤販正在準備營業，炸物用鍋子裡的油高溫且滾燙，所以熱油因此大量噴濺而出，更潑到老闆夫妻倆身上。

廣告 廣告

救護人員到場後，發現2人受到二級燒燙傷，緊急將人送往醫院救治，警方也馬上逮捕仍待在現場的陳男，卻發現其酒測值為0、毒品快篩也呈現陰性反應；對此，陳男在警詢時坦承，因和店家有早有嫌隙，才會開車撞店洩憤。

警詢後，依違反公共危險等罪將陳男移送檢方，至於詳細的衝突原因，以及確切的犯案動機及經過，尚待進一步調查釐清。此外，附近住戶透露，陳男和雞排店夫妻為隔壁鄰居，但不知為何，雙方關係並不和睦，且在事發之前，陳男曾下車和對方談話，之後疑因一言不和，陳男就開車撞擊店家了。

更多三立新聞網報導

同點2度遭罰持斧砍女警？竟遷怒錯人…警查檔：找嘸他在同點被開單紀錄

板橋餐廳氣爆增1傷送醫「她睹路人躺地、女子滿臉血」嚇到全身還在抖

參加特考「望轉正」途中卻遇死劫…公所悲慟：工作能力佳和同事互動良好

台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉

