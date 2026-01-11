沒回訊被酸大牌！正妹實況主嗆「付費啊」 1視角全歪樓：又大又白

娛樂中心／朱祖儀報導

小清欣近來被質疑耍大牌。（圖／翻攝自小清欣 Xinxin臉書）

正妹藥師、實況主「小清欣 Xinxin」身兼多職，在IG上有10.6萬人追蹤，平時喜歡分享美照和粉絲互動。但她近來PO出影片，透露最近常常被情緒勒索，被酸耍大牌，讓她超級無奈。未料整部影片因為攝影師拍攝的超辣視角，讓許多粉絲全都歪樓，「好大！我說訊息量…。」

小清欣在臉書發文表示，「永遠沒有回完訊息的一天」，並附上一段影片，看到她面對「為什麼訊息都回這麼慢啊？」的提問，瞬間怒火中燒，並拿出手機表示，「我每天的通知超多」，光是LINE就有292則訊息要回，臉書訊息也不知從何回起，IG的部分還有限時動態、私訊和陌生訊息要回應。

小清欣表示自己平時收到的訊息很多，根本回不完。（圖／翻攝自小清欣 Xinxin臉書）

小清欣無奈表示，「我有回就不錯了。」也在發文提到，總有人會因為她沒回訊息，就說她耍大牌，或沒支持付費就不回，不禁直喊「那你倒是付費逼我回啊！！」

網友紛紛表示，「人生的時間都浪費在回應不必要的訊息上」、「Line我都999+沒消過」、「哇~還真多，光聽都累」、「錢到位，情感價值就給你到位；再更到位，再給你另一種情感到位。」

由於小清欣當下穿著一件低胸背心，豐滿上圍呼之欲出，加上攝影師從上往下拍，讓人眼睛完全從她身上挪開，也有不少人歪樓笑喊，「這是沒付費可以看的角度嗎」、「太大了，我說訊息量」、「我沒看到手機啊」、「欸～那個字幕不要擋住」、「什麼又白又大的擋著我視線」、「上帝視角真香。」

