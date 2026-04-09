沒因鄭習會延期？ 民進黨「照原定時程協商軍購預算」：藍白會給出什麼答案
國防特別條例將於今（9）日進行協商，但因為有「鄭習會」，國民黨團要求延期協商，而民進黨團則要照原訂時程召集協商。民進黨稍早說，「國防沒有模糊空間，安全也不能等待！國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？我們拭目以待」。
「今天下午『國防特別預算條例』協商藍白出席嗎？支持嗎」？民進黨發文說，今天14時，立法院外交國防委員會的召委陳冠廷，將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，持續爭取法案過關的機會，「這是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻」。
民進黨說，面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任。因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。
民進黨表示，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。總統賴清德於是多次呼籲，懇請朝野立委共同支持，民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。
民進黨提到，問題是國民黨團會出席嗎？會支持嗎？還是如同國民黨團總召 #傅崐萁 之前的態度，一定要拖到 #習鄭會 結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團呢？出席嗎？支持嗎？也請說清楚、講明白「國防沒有模糊空間，安全也不能等待！國民黨、民眾黨 今天下午會給出什麼答案？我們拭目以待」。
更多鏡週刊報導
四月鄭習會／鄭麗文批日本殖民造成兩岸悲劇 矢板明夫：演給中國民眾看的
四月鄭習會／鄭麗文訪中稱「和平之旅」 吳崢：沒想到還有共機伴飛
四月鄭習會／鄭麗文赴南京中山陵謁陵 數度哽咽：希望種下和平的種子
其他人也在看
俄派6潛艦助伊還交「攻打以清單」? 55目標入列 這國「抽腿」保持距離
[Newtalk新聞] 中東局勢持續升溫，多方情報顯示，俄羅斯已在荷姆茲海峽周邊部署 6 艘潛艦，其中包括 2 艘核動力潛艦，任務被指為低調保護伊朗關鍵基礎設施。相關報導指出，莫斯科此舉除強化防禦外，也被解讀為對美國軍事行動的預防性部署。 另一方面，《耶路撒冷郵報》引述接近烏克蘭情報部門的消息人士指出，俄羅斯情報機構已向伊朗提供一份詳列以色列 55 處關鍵能源基礎設施的清單，依戰略重要性分為「核心生產設施」、「主要城市與工業能源樞紐」及「地方基礎設施」三大類。此舉被視為潛在攻擊規劃的重要參考資料，進一步升高中東衝突風險。 與此同時，南韓情報單位透露，北韓近期刻意與伊朗保持距離，未提供軍事援助，亦未對伊朗最高領袖更迭表達明確支持立場。北韓領導人金正恩更罕見釋出緩和訊號，表示「沒有理由不能與美國好好相處」。分析認為，平壤此舉意在為未來對美關係保留調整空間，拓展外交彈性。 北韓領導人金正恩。 圖 : 翻攝自朝中社 不過，在軍事情勢上，仍有消息指出，伊朗在對美軍基地及鄰近國家的攻擊中，使用了北韓與伊朗製造的短程彈道飛彈（SRBM）。另有說法稱，中國、俄羅斯與北韓在情報層面對伊朗提供支持，協助其
力阻川普與伊朗停火！納坦雅胡揚言，就算美伊停戰、以色列仍會繼續掃蕩周圍敵人
美伊戰火持續延燒，無論是波灣鄰居或歐亞各國，無不希望這場鬧劇盡快落幕，但唯獨一人、特別不希望美國與伊朗和談，他就是以色列現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。外媒最新報導指出，隨著華府與德黑蘭有可能走向停火和解，納坦雅胡第一時間致電美國總統川普（Donald Trump）發出警告，呼籲美方不要在這個階段與伊朗達成停火協議。《以色列時報》指......
伊提10點回應! 要求「永久停火」、「解除制裁」 以憂談判失敗持續狂轟
[Newtalk新聞] 美國、以色列對伊朗的「史詩憤怒」行動持續至今已超過一個月，雖然美國川普政府試圖透過巴基斯坦進行間接談判，但伊朗方面卻始終抱持著強硬的態度，外界也高度關注中東局勢的發展方向。近期有消息稱，伊朗透過巴基斯坦提出 10 點回應，要求美國徹底結束戰爭並同時解除對伊朗的制裁，拒絕所有「有期限」的停火協議。與此同時，以色列也以「不太可能與伊朗達成協議」為由，持續襲擊伊朗國內軍事設施，並策畫後續對能源基礎設施的大規模打擊。 X 推主「Amock_」指出，由於川普先前設定的談判期限即將到來，伊朗不斷拖延談判的行為也再次勾起了川普的不滿，川普本人也提出警告，強調伊朗可能在一夜之間被美軍「夷為平地」，「可能就是明天，畢竟伊朗人就喜歡被轟炸」。針對川普本人的言論，伊朗外交部長阿拉格齊公開發表批評，認為川普對伊朗的威脅只是他個人的幻想。 針對美國先前提出的停火協議，伊朗外長透過巴基斯坦發表了 10 點回應，強調在美國解除制裁後才會考慮重新開放荷姆茲海峽，同時拒絕所有「有期限」的停火協議。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號 在美伊雙方就停火談判問題展開隔空交火的同時，伊朗透過斡旋
民進黨北市陷「無人出戰」絕境？沈富雄點評綠營選將：除了她沒人能阻擋蔣萬安
2026地方大選進入最後布局，民進黨台北市長人選懸而未決，行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、范雲和壯闊台灣創辦人吳怡農皆被列入討論名單，引發外界議論。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨中鄭麗君較符合台北市民胃口，但鄭麗君不願參選，現在民進黨連阻止蔣萬安外溢效應擴散的人選都沒有，國民黨勢必會形成「蔣啟川連線」。 沈富雄直言，民進黨和台北......
綠竹縣選情生變？傳鄭朝方「不想選」驚動賴清德 他：前途比總統開心要緊
2026年縣市長選舉腳步進逼，國民黨六都選將整隊完畢，同時也正式提名在新竹縣長初選中勝出的立委徐欣瑩，民進黨方面，除首都台北市長人選未定風波持續延燒外，原黨內鎖定竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，如今卻傳出變數，更驚動身兼民進黨主席的總統賴清德。對此，媒體人黃揚明今（8）日在臉書引述相關報導直言，「比起賴總統開不開心，自己的政治前途才是關鍵。」藍營新竹縣長初選裂......
鄭麗文訪中60%網友看好藍選情 國台辦回應
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文近日率團訪問中國，預計將與中國國家主席習近平舉行會面。有網路民調顯示，6成網友認為此行對國民黨地方大選有正面影響，國台辦回應，鄭麗文此行順應台灣主流民意，會得...
鄭麗文訪中利大於弊？沈富雄曝她底氣所在：已抓到習近平痛點
國民黨主席鄭麗文今（8）日率訪中代表團前往南京中山陵謁陵，鄭麗文在致詞中表示，孫中山推翻滿清創立亞洲第一個民主共和國「中華民國」，遭抨擊刻意呼應中共歷史敘事。對此，前立委沈富雄在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，外界對鄭麗文此次訪中普遍不看好，但鄭麗文對自己會有所成就充滿信心，鄭麗文在鄭習會中取得正面效果帶回台灣，其信任度勢必大幅回升。 沈富雄表示，先前鄭麗......
藍營2030沒人選！他籲綠營做這事：拿下北市
[NOWNEWS今日新聞]民進黨基隆市長參選人童子瑋今（7）日接受政論live直播節目《中午來開匯》專訪。談及台北市長選戰，童子瑋表示，國民黨在2030年恐面臨人才斷層，民進黨應比照過去「林右昌模式」...
看完鄭麗文中山陵演說 侯漢廷點出對綠營歪論的「3大重擊」
國民黨主席鄭麗文昨（8日）率領國民黨大陸訪問團至南京中山陵，在發表談話時更數度哽咽，也希望種下和平的種子，讓每一個人、後代的子孫都在這棵大樹的庇蔭之下，毫無顧忌的追尋屬於自己人生的夢想。新黨台北市議員侯漢廷分析認為，鄭麗文在南京中山陵的演講，不僅是一場致敬，更是對當前綠營歪論的強力反擊，其論述核心可歸納為3大重點。
藍營「嘉市最大咖」願意輔選張啓楷？葉元之不擔心：她有義務也有責任
2026嘉義市長選戰，藍白合初選民調結果今（7）日揭曉，民眾黨張啓楷在與國民黨參選人翁壽良的對決中勝出，正式成為藍白共推人選，將對決民進黨立委王美惠。對此，國民黨立委葉元之於《大新聞大爆卦》節目中表示，這是藍白合作的里程碑，能支援張啓楷，站在2028的大局來看也是好的。葉元之表示，張啓楷在民調規則上曾面臨不利條件，因規則設計是受訪者若答不出候選人姓名、只說支......
鄭麗文訪中恐被國民黨切割 郭正亮估藍營動向：就是配合民進黨在玩
國民黨主席鄭麗文7日率團赴中國訪問，期間或將與中國最高領導人習近平會晤，引起外界眾多討論。前立委郭正亮在網路節目《綠也掀桌》中指出，鄭麗文訪中僅重申九二共識、反對台獨一種可能，絕對不會被迫強調一國兩制，使得國民黨人士切割鄭麗文。他認為，「鄭習會」雖為政黨交流，但鄭麗文會想到，「鄭習會」也能向美國塑造一種兩岸氛圍，就看美國是否接球；對台灣內部也同理，就看民進黨......
蔡英文出手了！傳勸鄭麗君出戰北市 他：最強執政富二代該扛起責任了
2026年底將迎來九合一大選，台北市長人選備受關注，現任市長蔣萬安力拚連任之際，民進黨最終會派誰出戰，外界高度矚目。人選方面，除了立委沈伯洋呼聲高，行政院副院長鄭麗君也屢屢被點名，如今傳出前總統蔡英文加入勸說行列。消息一出，立即掀起熱議。對此，政治評論員張益贍直言「最強執政富二代該扛起責任了」。
中國AI衛星影像助伊朗精準鎖定美軍？精準度0.3平方公尺！
[Newtalk新聞] 美國情報單位報告，一家中國地理空間人工智慧公司「覓熵科技」（MizarVision）利用AI強化衛星影像，協助伊朗革命衛隊（IRGC）以「驚人精準度」鎖定中東美軍基地與軍事資產，精準範圍可達0.3平方公尺，可能直接威脅美國及盟軍官兵安全。澳洲廣播公司（ABC）獨家報導，美國國防情報局（DIA）指出，覓熵科技自伊朗戰爭爆發前後，持續在公開平台發布帶有AI標記的美軍基地衛星影像，包括沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）等部署細節。這些影像可識別特定戰機、艦艇位置、防空系統及雷達部署，原本需國家級情報資源才能完成，如今透過AI工具即可快速生成。美國國防情報局透露，伊朗革命衛隊正利用這些資料優先排序導彈與無人機攻擊目標，部分被標記設施後續確實遭到襲擊。 澳洲退役將領分析伊朗戰況表示：「我們看到包括美軍E-3哨兵預警機在內的目標，以驚人精準度被擊中」。並指出任何在同一位置停留超過24小時的目標，都可能進入伊朗的攻擊循環。美國軍事分析家指出，伊朗過去缺乏強健衛星能力，如今等於「外包」即時戰場情報給中國企業，「這是中國對抗美國代理勢力最
指國民黨設中選會人事案騙局！ 卓揆：我認命被騙
藍白上個月封殺民進黨政府推薦的中選會人選僅通過主委游盈隆及在野黨團所推薦人選，行政院迄今仍未啟動交接及就職等程序。對此，國民黨立委羅智強今在立法院會質詢時怒嗆，國民黨團沒答應，卻被行政院長卓榮泰反批是背信毫無道理；卓榮泰怒轟：「如果貴黨是這種態度，是怎麼跨過台灣海峽、太平洋去跟人家談？你今天是這種態
伊朗逾1400萬人表態備戰 中俄否決安理會荷莫茲海峽決議
伊朗總統裴澤斯基安聲稱，有超過1400萬名伊朗民眾表態，願意為保衛國家，對抗美國與以色列，不惜犧牲生命。另外，俄羅斯與中國大陸今天對聯合國安理會一項重啟荷莫茲海峽決議草案動用否決權，草案沒有通過。（戚
連高嘉瑜都怕沾邊沈伯洋？他曝綠營台北市長4人名單：看小雞的反應最準
2026縣市長選戰將在11月底投票，隨著國民黨六都選將整隊完畢，首都台北市長選戰備受關注，媒體報導揭露，民進黨選對會原將拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長，如今卻傳出暫緩提名的消息。對此，前國民黨青年部主任陳冠安今（7）日在臉書直言，只過了一個清明連假，沈伯洋就被綠營內部質疑聲淹沒，瞬間變成「口袋名單」；他點出，民進黨北市小雞的反應相當關鍵。民進黨台北市長人選......
走漏消息險害營救破局？川普2日未眠怒查誰洩密 傳助美飛官伊數十居民被捕
[Newtalk新聞] 美國與伊朗緊張局勢升溫之際，一架美軍 F-15E 戰機日前在伊朗境內遭擊落，兩名機組人員跳傘逃生後失散，其中一人一度下落不明。美方隨後展開長達近 46 小時的大規模營救行動，動員逾百架軍機，最終成功將兩人全數帶回。且疑似內部消息外洩才導致媒體披露仍有一人尚未獲救的消息，美國總統川普因此怒查走漏對象。 根據美方公布的行動細節，事件發生於伊朗當地時間週五清晨 5 時 40 分，一架 F-15E 遭肩射式熱追蹤飛彈擊中，引發爆炸後失去控制。機上飛行員與武器官緊急彈射逃生，但因飛機高速飛行，兩人落地位置相距甚遠。其中一名飛官很快被美軍救出，但另一人則在混亂中失聯。伊朗方面消息指出，該名飛官曾獲當地居民掩護，躲過革命衛隊與巴斯基民兵的搜捕。 美軍一架F-15E戰機於3日在伊朗遭擊落，後續飛官成功獲救，但也因此有更多的戰機受損。 圖 : 翻攝自 維基百科 事件發生後，美軍內部對是否展開深入伊朗境內的救援行動出現分歧。部分將領評估風險極高，可能造成重大傷亡，但最終由美國總統川普拍板，決定全力營救失聯人員，並由中央司令部主導作戰計畫。 初期救援於事發約 2 小時後展開，共出動
鄭麗文今啟程訪陸！13位隨行成員名單揭曉 「九二共識」創始人蘇起入列
國民黨主席鄭麗文今(7)日上午率團啟程赴陸訪問，此行重頭戲「鄭習會」將於4月10日登場。國民黨也正式公布訪問團成員名單，其中最受注目的是「九二共識」創始人、國安會前秘書長蘇起也列名，他是以「中央評議會主席團主席」身分隨團出訪。今天上午鄭麗文召開行前記者會，她表示，當前國際局勢動盪不安，台海長期被視為高風險地區，因此國民黨不只要照顧保護2300萬台灣人民，更有......
川普打伊朗恐犯戰爭罪！傳五角大廈出招「幫他脫罪」
美伊戰爭僵持多日，近期美國總統川普威脅，伊朗未在期限內達成協議，將摧毀其國內橋梁、發電廠，此舉引發聯合國關注，警告違國際法。外媒引述國防官員說法，五角大廈正計畫為川普擺脫戰爭罪指控，有討論到將鎖定「為平民和軍方提供燃料和電力的設施」，這些目標的「雙重用途」也許能使攻擊具有合法性。
伊朗革命衛隊宣布攻勢升級！2飛彈將出動
[NOWNEWS今日新聞]美國總統川普要求伊朗在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）前達成協議，否則將對伊朗電廠與橋樑進行轟炸，稍早以色列已率先展開轟炸行動，但伊朗堅持不談判，與美國的協議交涉...