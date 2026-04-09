沒因鄭習會延期？ 民進黨「照原定時程協商軍購預算」：藍白會給出什麼答案

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國民黨主席鄭麗文率團前往中國，首站先與國台辦主任宋濤會面。（翻攝自國務院台辦發言人臉書）

國防特別條例將於今（9）日進行協商，但因為有「鄭習會」，國民黨團要求延期協商，而民進黨團則要照原訂時程召集協商。民進黨稍早說，「國防沒有模糊空間，安全也不能等待！國民黨、民眾黨今天下午會給出什麼答案？我們拭目以待」。

「今天下午『國防特別預算條例』協商藍白出席嗎？支持嗎」？民進黨發文說，今天14時，立法院外交國防委員會的召委陳冠廷，將針對國防特別預算條例草案召集朝野黨團協商，持續爭取法案過關的機會，「這是一場攸關台灣自我防衛能否強化的協商會議，更是一個可以清楚表態的關鍵時刻」。

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民進黨說，面對來自中國不理性的文攻武嚇，強化國防，不是選項，而是責任。因為唯有建立足夠的防衛能力，才能守住台灣人擁有的民主自由，確保真正的和平。

民進黨表示，行政院提出的8年1.25兆元國防特別預算，不只有完整規畫，更獲得國內多數民意與國際民主陣營支持。總統賴清德於是多次呼籲，懇請朝野立委共同支持，民進黨立法院黨團也表態將會負責任地參與協商、爭取共識、支持國防。

民進黨提到，問題是國民黨團會出席嗎？會支持嗎？還是如同國民黨團總召 #傅崐萁 之前的態度，一定要拖到 #習鄭會 結束、收到習近平的指令後，才願意談？民眾黨團呢？出席嗎？支持嗎？也請說清楚、講明白「國防沒有模糊空間，安全也不能等待！國民黨、民眾黨 今天下午會給出什麼答案？我們拭目以待」。

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