沒在怕中國抵制！胡采蘋揭日本觀光堅持「這兩點」 籲台灣應借鏡

因日相高市早苗在7日於國會回覆議員的「台灣有事」言論，使中國近期對日本展開抵制與施壓，觀光旅遊首當其衝。網紅胡采蘋（Emmy Hu）昨（19）日發文，直指台灣國旅因長期依賴中客造成品質低落，並以日本為例強調「品質與實力」才是長久之道，籲台灣觀光因以日本為借鏡，勿將中國當成唯一財源，賺取快錢，因重新思考路線。





對此，胡采蘋認為，台灣對中國民眾的吸引力，不是來自於旅遊品質，而是來自於歷史與文化的好奇心，特別是「課本上的日月潭、阿里山」。她批評，長期依賴陸客的台灣國內旅遊，在品質與服務上逐漸滑坡，價格也偏高，導致疫情解封後，國旅市場急劇萎縮，民眾不再願意全家出遊或住宿，甚至流行「去墾丁不如去日本」的黑色幽默。她指出，中客來台政策最初由前總統馬英九推動，2008年開放時僅33萬人，隔年即突破百萬，2015年更達到高峰。然而，蔡英文總統上任後，受到政治因素與疫情影響，陸客來台人數逐年下滑，今年前八個月僅43萬，顯示陸客旅遊意願高度受政治氣氛牽動，



胡采蘋也提到，日本在面對中國施壓時，即使是在野黨也無法容忍中國的外交欺壓。她指出，日本不僅只有對中國的經濟貿易，並能通過品質取勝維持銷售，漁民不過度依賴中國市場，依然能將水產以兩倍價賣出。她認為，日本堅持品質與實力，並且對自國的經濟有足夠的信心，因此在全球競爭中持續領先。「日本的官員公開檢討為何要依賴會對自己經濟威脅的國家」、「日本這個靠品質取勝的國家，沒有人低聲下氣求中共，高市早苗的支持率竟然衝上七成。」



「為什麼日本旅遊強而台灣國旅人人罵，為什麼日本漁民沒人罵政府，而是認為出口到中國讓人感到有點怕？為什麼全世界都想蓋晶圓廠，但日本就能比美國更快蓋成台積電熊本廠？」胡采蘋認為，「恐怕是因為他們堅持品質與實力，他們認為品質做好就會有客戶，而我們的社會就沒有這種決心與覺悟。」



最後，胡采蘋也呼籲台灣社會需要痛定思痛，思考國旅衰退的真正原因，若想要要繼續追逐容易的錢，忽略累積真正、能持久的實力，十幾年下來得到的卻是最大的教訓，她強調台灣需要反思是用怎樣的態度在過生活。



