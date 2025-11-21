沒在怕中國通緝！她曝沈伯洋再飛「這國家」

▲民進黨立委沈伯洋（左）與范雲（右）近日前往荷蘭，一同出席國際自由聯盟會議。（圖／翻攝自范雲臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋日前遭中國公安認定為「台獨頑固分子」，涉犯分裂國家罪，更放話展開全球通緝；而沈伯洋無懼威脅，近日才飛往德國參加人權聽證會，打臉一票看衰他的鄉民；如今再與民進黨立委范雲前往荷蘭，一同出席國際自由聯盟會議。

范雲表示，終於可以跟大家公開，沈伯洋委員會跟她一起代表臺灣，出席國際自由聯盟會議（Liberal International, LI），集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，很榮幸得到賴清德主席的信任，她目前也代表民進黨，擔任聯盟的共同副主席！

廣告 廣告

范雲提到，去年在智利的年會，是她第一次出席，當時大會通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參與。這一次，她會和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」；沈伯洋則會分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。

「如同蔡前總統說的，外交就是一棒接一棒。我們繼續一起為臺灣奮戰！」范雲直言，她和Puma即將在荷蘭，ㄧ起外交接力，為臺灣發聲、無畏無懼。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德挺日再升級！一聲令下「重大任務」 現場掌聲炸裂

不敢動何鷹鷺？議員曝她背後「龐大勢力」 鄭麗文急撤原處分

藍穩拿下這三都？游盈隆示警綠「關鍵隱憂」：本身一定有問題