即時中心／張玉伶報導

中國日前發布「不建議赴日旅遊」的提醒，引起外界對日本地方觀光前景的疑慮。不過青森市並未因此感到悲觀。市長西秀記近日受訪時表示，中國客減少雖然會帶來壓力，但青森不會把希望放在單一市場，轉向多元客源才是長久之道。





青森市長西秀記指出，青森與台灣長期保持密切往來，距離短、關係穩定，是值得深度合作的伙伴。青森近年積極打造冬季觀光品牌，雪景、戶外活動與溫泉等特色，對沒有雪季的台灣旅客相當具吸引力。他強調，台灣旅客人數連年上升，顯示其市場潛力不輸中國，甚至更具發展性。

在水產品銷售方面，青森同樣推動外銷多元化。陸奧灣扇貝將拓展更多海外市場，以降低依賴單一區域的風險。青森市長認為，這不只是因應政治變動，而是確保地方產業穩定的長期策略。

而青森市長的言論也在日本網路引起回響。許多網友贊同青森不再過度倚賴某一客群，認為吸引重視旅遊品質的旅客更有助地方永續，也有人指出，多元化方向明確，是地方邁向穩健的關鍵。

原文出處：快新聞／沒在怕旅日禁令！青森市長向台灣招手「我們有雪景+溫泉」

