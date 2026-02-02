政治中心／綜合報導

彰化縣議長謝典霖日前因網紅開箱豪宅影片引發爭議，遭外界批評是高調炫富，甚至懷疑他是想斷了姊姊的縣長之路，面對砲轟，謝典霖沒在怕，還實際帶記者到豪宅參觀，他透露先前就有人針對他的豪宅做文章，這回找網紅來拍，是因為要趕在年底選舉前，才不會在選舉時，被別人炒作。

彰化縣議長謝典霖：「這裡踏一下。」彰化縣議長謝典霖，打開自家豪宅大門，邀請媒體到處拍，七百坪六千萬的豪宅，首度大公開。印入眼簾的，就是氣派挑高的客廳，空間大到講話都有回音，旁邊還放大型鋼彈當裝飾，但最吸睛的是請人訂製的超大恆溫酒櫃，一次至少能放四百隻葡萄酒。

沒在怕爭議！謝典霖帶看自家豪宅 蓋10年還沒完工

最吸睛的是請人訂製的超大恆溫酒櫃，一次至少能放四百隻葡萄酒。（圖／民視新聞）彰化縣議長謝典霖：「人家來報價可能要一兩百萬，但這個做起來，連工錢大概30萬，所以你說貴也沒很貴。」不甩炫富輿論，繼續帶大家看家中設備，強調家中沙發為了省錢，還找師傅特別訂製，小小一個單坐沙發謝典霖說才七萬五。彰化縣議長謝典霖：「那個星艦他可以升降。」再帶記者走到二樓，又讓人跌破眼鏡。彰化縣議長謝典霖：「這個是星艦他可以升降。」

這個像飛盤的裝飾，緩緩從空中下降，讓人眼睛為之一亮，這個裝置，謝典霖稱他為星艦升降，但他也說這裝潢沒什麼用處，不過他最自豪的，是為愛子蓋了一座籃球場，身為籃球協會理事長的他，還請人畫中華隊籃球員掛在牆壁上，採訪過程還不忘現一下球技，對於外界砲轟他炫富、曬豪宅是斬斷姐姐謝衣鳯的縣長之路，他完全不在意，反倒強調他是一般人，用最實惠的方式蓋一棟房子。

對於外界砲轟他炫富、曬豪宅是斬斷姐姐謝衣鳯的縣長之路，謝典霖完全不在意。（圖／民視新聞）彰化縣議長謝典霖：「這個地方就被人家拿出來炒過了，為什麼要在1月的時候，因為1月離11月選舉還很遠，所以你就把這個東西拿出來，跟大家講一下，人家在選舉的時候，就不會拿出來再用了。」

立委（民）吳思瑤：「謝典霖公開700坪豪宅，這種大動作而且是非常高調，恐怕謝家當事人之間是需要有一些爭論，因為恐怕會影響的是未來，可能參選彰化縣長的，他的親姐姐謝衣鳳。」謝家豪宅被自家人曝光，葫蘆裡賣的是甚麼藥？姊弟倆應該心知肚明。

