沒在怕！日本熊害破紀錄 十月台人訪日再創新高

即時中心／林耿郁報導

勇者無懼？近期日本熊害氾濫，引得民眾人心惶惶，但對觀光客而言似乎不受影響；日本政府觀光局昨（18）天公布10月訪日外客數統計，高達389.6萬外國人前來旅遊；其中台灣旅客數就將近60萬人，再度刷新十月份新高紀錄。

再創新高！近期日本熊害嚴重氾濫，不過對旅客而言，該玩的還是要玩：日本政府觀光局公布十月份訪日外客數推估值，共約389.6萬海外遊客造訪日本，大幅超過去（2024）年同月的331.2萬人，是史上最高的十月海外來客數紀錄。

進一步分析，上月海外來客數前三名，依然由南韓、中國、台灣三強鼎立；南韓遊客數86.7萬人居冠、中國71.5萬人排名第二，台灣59.6萬人排名第三；包括南韓、台灣與美國在內，共13國來客數再度刷新十月新紀錄。

值得注意的是，上月台灣人赴日旅遊，總數比去年同月47.9萬人，年增高達24.4%；觀光局分析，這與長榮航空桃園─福岡增班、日本「天馬航空」桃園─神戶包機開航，以及我國十月份有3個三連休假期等利多加持，讓台灣遊客數大幅增加，創十月新高紀錄。

隨著高市早苗「台灣有事」言論發酵，北京呼籲民眾不要赴日旅行，後續台灣能否「坐二望一」？或者再次證實中國旅客「身體很誠實」？答案很快就會揭曉。

原文出處：快新聞／沒在怕！日本熊害破紀錄 十月台人訪日再創新高

