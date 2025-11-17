沒在怕！沈伯洋遭北京恐嚇全球抓捕 親喊：繼續出國行程反擊中國威脅

沈伯洋表示，會繼續出國行程反擊中國威脅。（翻攝自沈伯洋臉書）

民進黨立委沈伯洋先前遭中國重慶公安局以涉嫌「分裂國家罪」立案偵辦，他今（17）日表示，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

沈伯洋今日於民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》表示，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。至於藍營立委對此出言嘲諷的部份，沈伯洋反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。

沈伯洋指出，已要求陸委會加強宣導中國的危險性，包括李明哲僅因社群發言就被判刑的案例，他認為，中國對台心戰向來從政治人物、國軍開始，沈伯洋堅定表示，除了自己不害怕，也要把這份不害怕散播給大家，自己的責任就是把勇氣帶給更多台灣人。

沈伯洋說，中國越打壓，台灣人越不應屈服；因此這次臨時決定不以視訊，親赴德國國會，盡100%努力，這也是國會外交的突破，現在國際友台力量正在累積，自己也將會繼續出國行程，反擊中國威脅。

