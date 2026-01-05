沒在怕！遭公布個資恐嚇 沈伯洋嗆爆中共：竟幫我入住豪宅

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

中共去年底結束兩天圍台實彈恫嚇軍演後，接續在官媒等平台散布民進黨立法院黨團副幹事長沈伯洋居住地與辦公室的衛星影像，甚至發布威脅言論。對此，沈伯洋今（5）日語帶嘲諷地回應，中共所公布他家的住址是錯誤的，還幫他入住豪宅，甚至赫然發現自己的工作地點在立法院，這都已經是違法行為，但他們當然不會因此感到恐懼，而是要正視，若中共可任意恐嚇台灣國會議員時，它一樣也能恐嚇台灣一般民眾。





今早9時，民進黨團召開「助中共打壓自家人，國眾到底哪國人？」記者會，包含幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋與范雲共同出席。

沈伯洋表示，中共年前發動的軍演，並未達到它想要的目的，台股甚至還上漲，既然達不到目的，中共就必須要不擇手段提醒大家他們在做的事情，這也是為何中方選擇公布他家錯誤的地址，幫自己入住豪宅，甚至還赫然發現他的工作地點在立法院。

他不諱言，重點不在地址本身，而是在中方所透露出來的訊息，它在官媒發布時就很清楚地講這是要威脅、要做逮捕，而在隔天隸屬官媒的《兩岸頭條》，一樣做出這種恐嚇言語，也召喚台灣民眾說可以協助相關的執法。

沈伯洋強調，這其實都已是違法行為，但無論如何，他們當然不會因此感到恐懼，而更要正視的是，當中共可任意恐嚇台灣國會議員時，一樣也能恐嚇台灣一般民眾，「我們除了不要違法之外，更重要的就是政府要如何保護人民，免受中共恐嚇的恐懼」。







