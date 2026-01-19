沒在看？女騎士路口硬切左轉 遭貨車撞飛數公尺

斗六市石榴路發生一起驚險車禍，一名女騎士左轉時疑似未禮讓直行車，遭對向小貨車撞飛。（圖／東森新聞）





斗六市石榴路發生一起驚險車禍，一名女騎士左轉時疑似未禮讓直行車，遭對向小貨車撞飛，人車滑行數公尺，女騎士一度痛到躺在地上，無法起身，手腳多處擦挫傷，所幸送醫後沒有生命危險，雙方都沒有酒駕情事，肇事責任仍待警方進一步釐清。

一輛機車從右側車道準備左轉，結果一切過來，馬上被對向的貨車撞飛，強大撞擊力道讓機車被一路推行5、6公尺，小貨車最後才煞住，畫面相當驚險。救護人員趕到現場時，白色機車還躺在路中央，21歲的黃姓女騎士也躺在柏油路上，痛到無法自行起身，現場警員也不敢輕易扶她起身，就怕造成二次傷害。

目擊民眾vs.記者：「（人就躺在地上嗎），對，（有在流血嗎，人有清醒嗎還是），有清醒但痛到哀哀叫。」

除了貨車保險桿有脫落的狀況外，白色機車車殼多處破裂，車體多處刮傷，右側後照鏡也被撞掉，整台車看起來快要解體。目擊民眾vs.記者：「（在哪裡被撞到），在這裡，在這個網狀線這裡，（再來呢），摩托車連人被拖到那邊，那邊有個油漬，（連人都被拖走喔）。」

事故發生在15日下午3點左右，地點就在雲林斗六市石榴路，女騎士疑似未禮讓直行車就左轉和直行的55歲廖姓小貨車駕駛發生碰撞，從畫面研判，路口還有另一輛準備左轉的藍色小貨車，疑似擋住雙方視線才會釀成這起碰撞事故，女騎士手腳擦挫傷送醫治療，所幸沒有生命危險。

斗六分局第五組長何圳生：「雙方酒測值均為0，無酒駕情事。」

未禮讓直行車先行，最高可罰1800元，依照規定，就算轉彎車已經先進入路口，也必須等直行車通過後才能轉彎，不過實際肇事責任歸屬，還有待後續進一步釐清。

