沒在管美軍封鎖 大批暗影船團近日已駛離委內瑞拉海域

2025年12月20日，一架美國軍用直升機在委內瑞拉近海飛越懸掛巴拿馬國旗的「世紀號」油輪上空。美國國土安全部／路透社



路透社週一（5日）報導，根據商船追蹤服務機構TankerTrackers.com的資料，約有12艘裝載著委內瑞拉原油與燃料的油輪，近日以「黑暗模式」（關閉自動識別系統）駛離該國海域。這似乎突破了美國在生擒委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）期間，所實施的嚴厲封鎖。

委內瑞拉、伊朗與俄羅斯這些遭到美國或西方制裁禁運的產油國，都倚賴龐大的「暗影艦隊」運送石油出口，這些多半由老舊油輪組成的商船在灰色地帶遊走，經常更換登記國與旗幟，關掉識別信號是它們常見的航行模式。

報導指出，所有識別出已經啟航的船隻均在美國制裁名單上。另外一組同樣受制裁的船隻，則在近日卸載進口物資或完成國內運輸任務後，空船駛離委內瑞拉。

這些船隻的離去可能讓委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）暫時鬆一口氣。自上個月美國實施封鎖以來，該國石油出口陷入停滯，PDVSA累積了極大規模的海上儲油庫存。

石油出口是委內瑞拉主要的收入來源。目前由石油部長兼副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導的過渡政府，將需要這筆收入來資助支出並確保國內局勢穩定。

TankerTrackers.com在透過衛星影像辨識船隻後表示，至少有4艘啟航的油輪在該國海域邊界附近短暫停留後，經由瑪格麗塔島（Margarita Island）以北的航線駛離委內瑞拉海域。

一名了解啟航文書作業的消息人士向路透社透露，近日至少有4艘超級油輪已獲得委內瑞拉當局批准，以「黑暗模式」駛離委內瑞拉海域。

目前尚不清楚這些啟航行動是否涉及藐視美國的制裁措施。美國總統川普於週六表示，對委內瑞拉的「石油禁運」正全面生效中，但他補充說，在即將到來的政權交接過渡期下，包括中國在內的委內瑞拉最大客戶們，將會繼續接收石油。

