沒在開玩笑！ 馬斯克發豪語 自家AI晶片產量將超越全球

【緯來新聞網】全球首富馬斯克（Elon Musk）23 日在 X 上透露，特斯拉計畫未來每年推出一款全新 AI 晶片，並推向量產，最終晶片產能目標甚至要超過所有競爭對手的總和。

馬斯克表示，外界可能不知道，特斯拉其實多年來早已打造出一支頂尖的 AI 晶片與電路板工程團隊，負責為旗下車款與資料中心設計、配置數以百萬計的 AI 晶片。他強調，這將成為特斯拉在全球 AI 戰局中的關鍵優勢。



目前特斯拉車用晶片已進入 AI4 版本，AI5 接近完工，AI6 也已開始規畫。他大膽宣布，公司目標是每 12 個月就推出一款新AI晶片設計並投入量產，最終的晶片產量預計將超過所有其他AI晶片的總和，並強調「請再重讀這句話，我不是在開玩笑。」



馬斯克認為，這些晶片將在正向層面徹底改變世界，不只是提升行車安全，也能讓 Optimus 機器人提供更普及的醫療協助，可能拯救數百萬條生命。他也在文末向全球工程人才招手，歡迎加入打造下一代 AI 晶片的行列。

