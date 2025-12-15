沒地方設充電樁 北市2030全面電動公車恐跳票

北市府拚2030年市區公車全電動化，預計年增400輛電動公車，如今比率不到3成，目標恐跳票。業者直言，雙北寸土寸金，停車、電動樁地點難覓，呼籲跨縣市合作讓空間最大化。市府表示，1個月內盤點可用公有地，確保期程不受影響。

北市電動公車現有962輛，若以市府規畫每年平均汰換400輛，要6年才能達陣，與其他縣市相比汰換速度慢，最快要到2031年才能全面電動化。

首都客運總經理李建文表示，汰換電動公車最大難題是用地不足，雙北各公車站點，幾乎都已提出申請裝設充動樁，但雙北可用地有限，有些用地僅短期租用，站場從申請、接電、裝設平均花費要3至5千萬，且政府未補助、成本高昂，好不容易裝設完成，若因地租漲、開發等因素要搬離，相當不划算。

廣告 廣告

李建文建議，市府現階段應每年盤點可作為長久停放公車的用地，並與周邊縣市合作，才能加快全電動化速度，現階段評估，雙北要做到2030市區全面公車電動化有難度，建議政府放寬油電混合、氫能公車等納入。

議員許淑華指，萬華區華中橋有一塊預定地，原先規畫為公車調度站，因第一果菜市場改建案，暫作為中繼市場，原預計2023年完工，但工程延宕到2031年1月，市府雖在堤外道路設置站點腹案，若遇強降雨導致淹水，電力設備恐有安全疑慮。

市長蔣萬安允諾在1個月內提其他改善方案。公運處表示，業者會在柴油公車使用年限屆滿時，將其汰換為電動公車，今年底可突破1000輛，也會盤點其他具可行性的公有土地。

【看原文連結】

更多udn報導

成本抽成、酸炸雞店老闆狂犬病 逢甲女學生道歉

小貓骨折癱瘓 工程系學生打造專屬輪椅重生奔跑

坐飛機遇行動電源自燃 專家曝溫度控制就用它

豆腐脂肪和熱量超乎你想像 營養師揭吃太多3缺點