沒壓到紅線！「汽車放停車格」被開單 一堆車主見原因傻了

生活中心／朱祖儀報導

如果車子超出停車格，小心被開單。（示意圖／資料照）

台北市車流量大，停車格一位難求。但近來一名網友透露，自己明明停在車位裡面，卻還是被開單，事後才知道，原來停車壓到線就算違停。文章曝光後，網友紛紛驚呼，「第一次知道！」

一名網友在Threads發文表示，他的車子明明停在停車格裡面，不過再次回到車上時，發現被因違反《道路交通管理處罰條例》第56條1項9款「停車方式不依規定」，遭到員警開罰。

原PO一開始不知道自己遭罰的原因，後來上網一查，才知道原來停車格壓到線就算是違停，「第一次停在停車格裡面被開單」、「看來我駕照應該用雞腿換的，我居然都不知道」，希望用自己的經驗提醒其他駕駛要多加留意。

網友紛紛表示，「媽呀，第一次知道」、「我現在才知道這樣不行耶！那如果是旁邊住家擺了超大花盆！導致車子無法完整停進去格子內，這樣也算我的罰單？」、「我承認我也不知道」、「我也被開過這張罰單，我才知道我駕照也是雞腿換的」，但也有人說，「考駕照壓線不是會扣分嗎」、「考駕照題目不是有嗎？」

車輪超出車子遭開單 眾怨：格子太小

另外，有人認為有些停車格太小，「有些停車格用幾十年前的標準，現在一堆大車停不下」、「長知識，但台北市的停車格真的很小」、「現在格子越畫越小，大車不要停路邊啦」、「很多車子比較大的，路邊停車格根本就停不下去，更不要說有些停車格畫的位置，根本連一般小轎車都會凸出來，甚至有的停車格根本就連規定尺寸都不到。」

事實上，《道路交通管理處罰條例》第56條1項規定，無論是停車不依順行方向、不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊停車，還是停車時間、位置、方式、車種，只要車體任何部分越線，都算是違規，警方可依法開罰，處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

