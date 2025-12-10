沒壞掉！民眾買到罕見「橘干貝」 業者：千中選一的極品

彰化縣 / 綜合報導

你有看過橘色的干貝嗎？有民眾在水產店外帶干貝回家，發現裡面除了乳白色的，還有一顆橘色干貝，以為是壞掉了，詢問業者才知道，那是「號稱1000顆才會出現1顆」的赤玉干貝，非常罕見，而且因為橘色看起來討喜、吉祥，在日本還會有廠商特地挑出來，以較高的價格販售。

用奶油熱鍋，灑點蒜末，干貝在煎鍋上滋滋作響，看起來超級可口，但仔細看，除了常見的乳白色干貝，還有橘黃色的，這個可不是壞掉，水產業者古祐誠說：「(干貝)一般的認知都是白色的，是1000顆才會出1顆的東西。」彰化一間水產店業者分享，有顧客外帶一盒干貝回家，發現裡面其中一顆是橘色的，以為是壞掉，回傳照片詢問業者是否可以食用，水產業者古祐誠說：「它叫赤玉干貝，那個沒問題，可以安心的吃。」

這顆橘色的干貝，是罕見的是赤玉干貝，回到店裡現場開箱，業者開了2000多顆都沒有看到，另外一間業者，開了700顆發現兩顆，水產業者劉建賢說：「(日本)廠商廠區，會另外分起來，是因為它比較討喜，比較吉祥，兩個說法，一個是因蝦殼素的原因，另外一個是生長基因的問題。」

業者說赤玉干貝，因為顏色討喜，有吉祥、好運的象徵，日本有些業者還會單獨挑出販售，試吃民眾說：「不一樣，那個(赤玉干貝)好像比較甜，吃起來差不多。」風味口感有什麼不同，有民眾覺得赤玉干貝，吃起來比較鮮甜，也有民眾覺得差異不大，不過知道它的罕見程度後，笑說下次碰到會好好品嘗。

