沒大型建設「這地區」房價卻每坪破百萬？網揭1強大優勢：比板橋有效率

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

近年房價高漲，不少民眾對購屋地點的選擇更加謹慎。近日有網友發文，點名新店區生活機能與建設發展，直言當地除了裕隆城與家樂福外，幾乎沒有其他大型設施，工作機會與餐飲選擇也相當有限，形容新店根本是「美食沙漠」。

近年房價高漲，不少民眾對購屋地點的選擇更加謹慎。（圖／新店觀光旅遊網）

原PO接著表示，往新店的捷運僅有捷運松山新店線一條路線，除了班次不密集外，聯外道路主要仰賴羅斯福路與環河道路，尖峰時段經常塞車。然而原PO認為，在此情況下新店房價卻持續攀升，每坪逼近百萬元，讓他忍不住反問，「怎麼不買板橋就好？」原PO認為，板橋除了三鐵共構還有一堆高薪工作像是Google微軟，話題一出引發熱烈討論。

對此，有網友認為國巨、技嘉、精成科及宏達電等企業早已進駐多年，並非毫無工作機會，表示新店的核心優勢在於距離台北市南半部與信義區近，對於在南港、信義一帶工作的中高資產族群而言，比起板橋區反而更具通勤效率。

也有網友坦言，「新店的除了生活圈原本就是在台北南半的人以外，也很多是看準靠水源-基隆高架或北二高通勤信義計劃區的，所以靠高架橋匝道（央北）跟靠高速公路交流道（央北、七張中興路）的區域都是新屋群聚的熱點。」

