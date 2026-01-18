沒大建設又無聊？他驚新店「一坪仍賣到快破百」 網點關鍵：想買還買不起

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

房價高漲之下，許多想買房的人在選擇區域時，會特別關注物件周遭是否有重大建設、交通樞紐與工作機會，然而有些地區看似話題性不高，房價卻依舊居高不下，也讓不少人感到困惑。近日，有網友發文表示，新店明明缺乏大型建設與就業機會，房價卻一坪快破百萬，讓他相當不解。

有網友表示，新店明明缺乏大型建設與就業機會，房價卻一坪快破百萬，讓他相當不解。（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT的home-sale板上以「沒人發現新店沒建設卻貴到X北？」為題發文指出，在他眼中，新店除了裕隆城與家樂福之外，幾乎沒有其他亮點，不但缺乏大型建設，工作機會也不多，甚至被形容是「美食沙漠」。交通方面，新店僅有一條綠線捷運，班次不算密集，主要聯外道路如羅斯福路與環河路也經常塞車。

廣告 廣告

原PO也提到，既然新店房價已經逼近每坪百萬元，為什麼不乾脆選擇同樣價格區段的板橋，認為板橋不僅擁有三鐵共構，還聚集不少高薪工作機會，像是Google、微軟等，相較之下，新店的房價顯得相當不合理。

貼文曝光後，引發不少網友討論，許多內行人直言，新店的強項並不在於大型建設，而是整體生活環境與地理位置，「兩個高速公路交流道，兩條捷運」、「新店交通很強」、「新店腹地題材還很多，板橋沒地都蓋到殯儀館旁邊了，而且高速公路還有2個出口，真的是頗方便的」、「新店人會把信義區當後花園在逛，上國三下去超快，在新店開四輪真的會體會到四通八達」、「新店在板橋還沒話事前是新北一哥啊，離北市近就是最大優勢」。

此外，也有網友認為新店房價高並非沒有原因，「等有建設以後就不是現在的價格了」、「新店有工業區，然後還有一群老國大代表住那邊」、「新店住很多發薪水的人，他們要的是好山好水的環境」、「新店，新北所得排前三，房價貴不意外」、「很想買新店，但可惜就是買不起」、「新店很多早期創業的老板股東」、「國巨、技嘉、精成科、宏達電你知道在新店嗎？」





更多FTNN新聞網報導

Z世代也能在雙北置產？好奇「買的話都買在哪」 網揭現實：根本不用買

同樣一坪80萬！他問「台北邊陲、新北精華區怎麼選」 網：首都價值不會變

限貸令擋不住！大安豪宅每坪266萬奪今年單價王 富豪1.2億貸款入手高樓戶

