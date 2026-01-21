沒大賽怎麼賺？運彩「場中投注」狂開5千場 業績逆勢爆衝710億

財經中心／師瑞德報導

台灣運動彩券公司在缺乏大型國際賽事的「體育小年」2025年，竟繳出令人跌破眼鏡的亮眼成績單！運彩總經理林博泰今（21）日於經銷商大會上宣布，2025年全年度銷售額逆勢突破710億元，不僅補足了原本預期的賽事缺口，更比擁有奧運、歐國盃等大賽加持的2024年（643億元）多出67億元。展望2026年，林博泰信心滿滿地喊出「挑戰850億」的高標，要藉世界棒球經典賽（WBC）、世足賽與亞運三大賽事，再創銷售高峰。

靈活操盤補足46億缺口 場中投注成關鍵

林博泰坦言，2024年受惠於奧運、歐國盃及棒球12強等「三大賽事」，光是這些短期大賽就貢獻了46億元營收。面對2025年無大賽可蹭的困境，運彩團隊採取「主動出擊」策略，針對經常性賽事大幅加開最受彩迷歡迎的「場中投注」。據統計，2025年場中投注場次高達5,400場，較前一年的4,200場激增近三成（1,200場），成功填補營收缺口並帶動雙位數成長。

冷門時段變黃金 網球賣破百億成黑馬

為了讓彩迷「全天候有牌玩」，運彩精準鎖定下午與晚間的賽事空窗期，引進包括韓國、澳洲、紐西蘭籃球，以及不同級別的網球挑戰賽，甚至連俄羅斯冰球都納入標的。這項策略奏效，讓網球項目異軍突起，繼棒、籃、足之後，成為第四個銷售破百億的熱門項目，全年銷售額逼近196億元，成為推升業績的重要引擎。林博泰指出，透過開發單節勝分差、單局比數等細緻玩法，不僅豐富了投注樂趣，也有效延長消費者駐足投注站的時間。

迎戰2026體育大年 世足、經典賽助攻850億

展望2026年，林博泰分析這將是名副其實的「體育大年」。3月有世界棒球經典賽打頭陣，雖然銷售表現取決於中華隊成績，但有12強奪冠熱潮加持，後勢看漲；6月則迎來擴編至48隊的世界盃足球賽，儘管美加墨主辦國有時差挑戰，但因場次大增，預估仍可貢獻100至130億元；9月的名古屋亞運因無時差優勢，預期也能帶進80億元營收。以去年710億為基礎，加上三大賽事預估的140億元紅利，林博泰樂觀預期全年銷售將衝破850億大關。

力挺台灣體育 形象廣告2/10首播

除了衝刺業績，運彩也不忘回饋體育產業。林博泰透露，運彩全力支持紀錄片《冠軍之路》，透過全台2,700家投注站播放預告並發送早場優惠券，助攻該片創下6,000萬票房佳績。此外，運彩將於2月10日舉行全新形象廣告發布會，邀請七位運動選手參與拍攝，持續傳遞「買運彩、助體育」的核心價值，與全民共同見證台灣體育的高光時刻。

台灣運彩2025年銷售逆勢突破710億元，總經理林博泰指出，透過加開場中投注與網球賽事，成功填補無大賽缺口。展望2026年，受惠世界棒球經典賽、世足賽與亞運三大賽事登場，運彩喊出挑戰850億元營收目標，要再創歷史新高。（圖／記者師瑞德攝影）

