沒大陸人背鍋了？台灣人出國素質堪憂 她9天沖繩行看傻：太丟臉了

隨著中日關係緊張、大陸政府針對日本發布旅遊警示，近來日本各地明顯出現大陸觀光客銳減的現象。陸客不在場，過往常被「遮蔽」的台灣觀光客素質問題，開始被放大檢視。一名剛從沖繩返台的台灣女子，在社群上發文點名：「現在沒中國人幫忙背鍋了，台灣人要自重！」文章一出，引爆網友熱議。

這名女子日前結束為期9天的沖繩旅遊，在社群平台發文指出，這趟旅程中幾乎沒有碰到大陸遊客，但反倒被不少台灣旅客不當行為弄得氣憤。該網友表示，她曾在日本的一間商店與街頭看到台灣遊客大聲喧嘩，也曾在百貨公司目擊一位媽媽讓孩子站在購物推車上，用滑板車滑行。她不滿地寫道：「現在沒有中國人幫忙背鍋了，那些沒禮貌的人自己注意點，不要丟臉丟到國外去！」

她指出，過去台灣人經常批評大陸觀光客行為粗魯，但她這趟9天行程中，卻親眼目睹不少台灣遊客的「惡行」，讓她直言：「我們自己也沒比較好。」這番言論在Threads與論壇引發廣泛討論。有支持者認為：「這些事本來就一直存在，只是以前中國人在前面擋著。」

然而也有少數聲音認為，不應以偏概全。部分人指出，旅遊期間人多複雜、語言與文化差異大，有時只是個別案例，但被拿來代表整體，是不公平的。也有人說：「出國也是道德觀念的問題，不是特定國籍的專利。」這起因「台灣旅客在海外行為」引發的討論，也引起外界對旅遊禮儀與國際形象的關注。有觀察指出，隨著中國遊客減少，越來越多目光落在其他旅客族群身上，若無基本尊重與自律，「背鍋」的可能不只是某一群人，而可能波及整個國人旅遊形象。

