沒學分也要上！40名學生背10kg行李 徒步120公里到偏鄉上「公民課」

冬天裡的清晨5點半，絕大多數人都還縮在被窩裡，但一群背著近十公斤重殼、腳底貼著人工皮的年輕人，已經在台東的公路上踩出清脆的腳步聲。這不是一場單純的苦行，而是一場跨越12年、用雙腳丈量台灣土地與偏鄉夢想的「公路上的公民課」。帶隊的靈魂人物，是曾感動無數網友的「一日教授父親」——實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵。自2015年起，他每年號召大專青年踏入原鄉，不僅是送物資，更是送去對未來的「想像力」。

一位教授的「溫柔叛逆」：把課堂搬到台九線上

方信淵是許多學生眼裡亦師亦友、如師如父的教授，其中最感人的暖舉之一，莫過於他承諾當喪父學生的爸爸，在她結婚時舉家參加並擔任證婚人。他的一句「老師家永遠是妳的娘家」，讓他在網路上感動許多人，且還被網友封為「一日教授父親」。（圖／資料照）

「公路上的公民課」由實踐大學方信淵教授發起，至今已邁入第12年。這堂沒有學分的課，每年號召大專青年揹起重達10公斤的行囊，在寒風中徒步跨越120公里挺進原鄉。大學生們不僅送物資，更運用醫護、法律、藝術等專業設計課程，為偏鄉孩子打開探索世界的視窗。（圖／徐偉哲授權提供）

實踐大學國際企業管理學系副教授方信淵，在學生們眼裡，他是名副其實的「亦師亦友」、「如師如父」。方信淵給予學生的不單單是專業知識，還有許多生命教育，讓人印象深刻的，莫過於他為一名喪父的學生證婚，並承諾她「老師家會是你永遠的娘家和避風港」，這暖舉不僅讓很多網友感動不已，也讓他受封「一日教授父親」的美譽。

談及教育理念，方信淵認為，教育不應止於學分，更應在於對生命的共情。於是，自2015年起，方信淵發起了「公路上的公民課」計畫，不理解的人可能會納悶和不解：「為什麼要這樣自討苦吃呢？」但他仍堅信，這份自發性的跨界實踐，將帶給學生與社會最深遠的正向影響。

這場公民課為期10天9夜、跨越120公里的行腳，是體力與心志的雙重考驗。大學生們每日清晨5點半冒著寒風起走，用雙腳丈量城鄉距離，將愛與物資親自送往原鄉。抵達部落後，他們與師生共學共玩，夜晚則席地而眠於校園。透過這份「感同身受」的陪伴，年輕人不僅是在付出，更是在這趟艱辛的旅程中重新發現自己。（圖／徐偉哲授權提供）

「公路上的公民課」，方信淵號召學生揹起行囊，用最原始的徒步方式，一站一站走進花東部落。這堂課沒有教室，只有漫長的柏油路與磨出的水泡。「這是一件把想做的事情，變成『完成式』的過程！」方信淵堅信，唯有親自走過那段距離，大學生才能體會資源匱乏背後，偏鄉孩子最真實的渴望。

腳底的水泡是必修課：用汗水丈量「施比受更有福」

這群學生從台北車站集合出發，從他們身上的裝備便能看見堅定的決心：每人負重6至10公斤的物資與睡袋，雖然臉上還帶著清晨的倦意，但眼神中滿是對未知旅程的使命感。（圖／徐偉哲授權提供）

今年，第12屆的行腳再次起走，逾40名參加的青年來自全台各大專院校的學子，展開為期10天9夜、總里程超過120公里的長征。他們每天徒步20～30公里，忍著寒風與腳底磨出的水泡，將愛與物資送進原鄉小學。

抵達學校後，這群大學生並未休息，而是與當地師生共聚，夜晚則席地而眠於教室或禮堂裡。詢問學生們對這堂課最大的收穫和心得是？大家異口同聲地笑說，「水泡」是這堂課的必修學分，但當看見孩子們的笑容，那份「施比受更有福」的體悟便在汗水中變得清晰。

專業與夢想的接軌：打開探索世界的一扇窗

不僅送物資到偏鄉學校，參與的大學生們還會發揮所學，將醫療、法律、藝術等專業知識轉化為趣味課程分享給孩子們。這群來自各校的青年化身為窗，帶領部落學童認識演員、建築師及工程師等多元職業，將「職涯想像」實體化。透過這種大手牽小手的深度互動，方信淵教授與學生們成功在山谷間種下夢想種子，讓偏鄉孩子看見山外世界的無限可能。（圖／徐偉哲授權提供）

偏鄉的孩子們單純、活潑又熱情，但方信淵觀察到，受限於地理環境關係，這些小朋友對未來的想像往往是有限的，甚至覺得談夢想是種「奢望」。因此，他特別邀請來自台、清、交、成、政等校，涵蓋醫護、法律、建築、藝術等專業的學生加入，將各自的專業化作趣味課程。

當這群「大哥哥、大姊姊」介紹著演員、策展人、防災工程師等職業時，全村的孩子彷彿打開了探索未來的視窗。有的孩子分享想當「人民保母」的憧憬，有的則立志成為醫護人員回饋家鄉。透過這種「大手牽小手」的對話，方信淵相信，這過程已經算是成功地在山谷間種下了夢想的種子。

偏鄉的孩子們因為這群大哥哥大姊姊的到來，眼中閃爍起不一樣的光芒。這群來自醫護、法律、藝術等不同領域的大學生，不僅帶來物資，更化身為孩子探索未來的「視窗」，透過專業分享打破了地理與資源的限制。在他們的陪伴中，孩子們開始大方分享守護家鄉或跨越山嶺的夢想，讓這場「公路上的公民課」成為彼此生命中，最溫暖且深刻的夢想啟蒙之旅。（圖／徐偉哲授權提供）

10年後的傳承：一件「做就對了」的人生大事

（圖右）方信淵教授在接受採訪時，言談間滿是對學生的引以為傲。他謙虛地表示，希望報導的焦點能落在這群熱血青年身上，讓大眾看見即便在速食時代，仍有許多大學生願意踏出舒適圈，用汗水為社會付出。對他而言，這堂課的主角不是自己，而是那群揹著重殼、腳踏水泡卻仍堅定前行的年輕人。（圖／徐偉哲授權提供）

即便路途遙遠且充滿艱辛，但從照片中可以看到，這群年輕人的互動與臉上毫無疲憊，反而洋溢著純粹的快樂。這正是方信淵教授所深信的生命教育——當大學生們走下課堂、走入部落，那份與孩子之間「感同身受」的陪伴，有效地消弭了身體的疲乏。水泡與寒風擋不住傳遞溫度的決心，他們在共學與遊戲中找回初衷，用青春的笑容證明了：當心中有愛，再遙遠的台九線，也是通往夢想最輕盈的距離。（圖／徐偉哲授權提供）

這份感動已累計影響超過400名大學生。成大體健休所的羅同學在9年內參與了10次，從新人成長為隊長；台大法律系的詹同學也將專業邏輯帶入團隊。最令人動容的，是第一屆成員林同學在10年後，帶著5歲的兒子重返隊伍，親身詮釋這趟旅程如何影響她的一生：「這是一件把想做的事情變成完成式的事，不要只是想，做就對了！」

方信淵教授與這群青年背包客，正用雙腳續寫著公益篇章，溫暖台灣社會角落。最後，方信淵語重心長且謙虛地表示，他們讓偏鄉孩子看見了世界，也讓自己在服務中茁壯，將這份溫暖的「溫柔叛逆」，持續傳遞在台灣最美的公路上。

一年又一年的「公路上的公民課」，不僅是方信淵教授對偏鄉教育的承諾，更是一場關於愛的生命傳承。從2015年至今，這條路已刻下無數大學生的足跡，他們從參與者蛻變為守護者，甚至有人帶著下一代重返行腳隊伍。（圖／徐偉哲授權提供）

若問方信淵教授，讓他堅持的原因是什麼？他總會謙虛地說，是那份對生命的「共情」。對他而言，教育不應止於學分，更在於看見他人的需要並採取行動。（圖／徐偉哲授權提供）

可想而知，這堂課非常不容易，但收穫卻是課本與教室永遠無法給予的生命厚度。對這群青年而言，十天九夜的磨練將原本遙遠的「偏鄉」二字，具象化為腳底的一枚枚水泡與部落孩子真實的笑容。他們在艱辛的行腳中學會了耐力，在資源匱乏的環境中看見了分享的意義。這份收穫不僅僅是完成一場120公里的長征，更是讓他們在陪伴中重新審視自我，將「想做的事」實踐為「完成式」，成為往後人生中面對挑戰時，最堅韌的精神資糧。（圖／徐偉哲授權提供）

