沒完沒了…中國持續對日施壓 12月份「已知」取消16%、904架次航班

中國多家航空公司已決定在12月大幅縮減赴日航班。圖為中國東方航空。(示意圖) 圖：翻攝youtube(資料照片)

[Newtalk新聞] 中日關係日漸緊張，據外媒報導，目前已有中國多家航空公司決定在12月大幅縮減赴日航班，短短幾天內，取消班次激增至900架以上。

據《日經亞洲》報導，航空數據公司 Cirium 統計，中日目前共有176條定期航線，往返日本20座機場與中國36座機場（未含港澳台）。截至11月27日上午，已有72條航線、共904班航班確定喊卡，占原訂5548班的約16%，等於蒸發約15.6萬個座位數。

受創最重的機場為關西國際機場，光是入境航班就被砍掉626班，其中南京、上海、北京三條航線成為重災區；東京成田與名古屋中部機場各減少68班，新千歲機場61班，那霸機場26班；東京羽田機場影響相對有限，989班入境航班中僅7班取消。

從航空公司別來看，南方航空、東方航空分別減少118班與109班；春秋航空與吉祥航空削減幅度更高，分別達182班與166班。

票價也隨之快速下滑，日本廉航比價網站顯示，今年12月關西往返上海航線的來回票價，已由去年的約2萬日圓降至約8500日圓。

成田國際機場公司社長27日坦言，中方已提前告知希望自12月起調整航班規模，未來成田與中國大陸每週近300班航班中，可能仍有10%至20%面臨取消風險。

不只航空業，地方觀光市場已率先感受到寒意。愛知縣蒲郡市一家飯店向當地電視台透露，16日至19日期間，單一時段內就出現超過1000筆中國旅客取消訂房的情況。一名日本大型金融機構高層也指出，現階段業務尚未直接受影響，但若緊張情勢持續升溫，後續銷售活動恐受波及。

日本大和研究所資深經濟學家神田慶司則向《日經亞洲》表示，後續發展仍須密切觀察，「要看中國政府是否會再出手採取進一步動作」。

據《南華早報》28日報導指出，外交消息人士透露，中國甚至已暫停與日本的青少年交流計畫，原本11月至12月的交流檔期全數取消。此外，鈴木良雄、吉田亞紀子、濱崎步等多名日本藝人在中國的演出行程，也相繼喊卡。

