沒完沒了！中國派10機艦、2空飄氣球擾台 4架次逾越海峽中線

國防部今（21）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（20）日上午6時至今日上午6時，共偵獲4架次軍機擾台，其中4架次逾越海峽中線進入西南空域；另有中國軍艦6艘在台海周邊活動。此外，昨日還偵獲2枚空飄氣球。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部今日上午發布新聞稿，公布中國解放軍台海周邊海、空域動態。至上午6時止，共偵獲4架次主戰機出海擾台；其中4架次逾越海峽中線，進入西南空域。



同時，在昨日晚間還偵獲空飄氣球2枚，一枚於上午9時15分於基隆西北66浬處偵獲，高度1.6萬呎，朝東方移動，並於上午11時50分消失；另一枚位於基隆西北61浬處，在下午9時25分偵獲，高度2萬呎，朝東方移動，並於下上午9時35分消失。

另國軍還偵獲中國軍艦6艘，持續在台海周邊活動。國防部強調，國軍持續運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

台海周邊海、空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

