沒審147天！藍白列38項新計劃先放行 行政院協商前喊：快將總預算付委

記者詹宜庭／台北報導

行政院副秘書長阮昭雄呼籲朝野立委儘速將115年中央政府總預算付委。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院今（22日）針對藍白羅列38項新興計畫共718億先行動支一事進行朝野協商，行政院副秘書長阮昭雄會前受訪表示，行政院的立場非常明確，就是希望立法院能儘速將115年度中央政府總預算案付委，藍白列出的相關項目與內容都能動支，各項福國利民的政策就能繼續執行，這是行政院一貫堅持的立場。

115年度總預算卡關，由於有不少攸關民生的預算案無法動支，藍白列出38項新興計畫共718億將先行動支，下午2時進行朝野協商。行政院副秘書長阮昭雄、衛福部長石崇良、國防部副部長徐斯儉、教育部次長張廖萬堅、經濟部次長何晉滄也赴立法院出席協商，表達行政院立場。

廣告 廣告

阮昭雄受訪表示，行政院的立場非常明確，就是希望立法院能儘速將115年度中央政府總預算案付委。在野黨所提出的內容與項目，其實都是從115年度中央政府總預算中羅列出來的。換句話說，只要總預算案儘速付委並完成審查，藍白列出的相關項目與內容都能動支，各項福國利民的政策就能繼續執行，這是行政院一貫堅持的立場。

阮昭雄提到，行政院去年8月29日依法定程序將總預算案送交立法院審議，至今已過147天，總預算仍未付委，實在有些離譜。若此情況持續下去，將可能創下民主憲政史上的首例。每筆預算皆具整體性與一貫性，如何審理早已有民主社會的慣例與制度可循。他也溫情喊話，若中央政府總預算無法通過，許多地區建設將無法推動，包括桃園市鐵路地下化、台南市鐵路地下化，以及花蓮、台東的「花東雙軌」計畫，這些都是地方縣市民眾所關心的，拜託朝野立委儘速將總預算案付委，這才是正辦。

不僅如此，阮昭雄也表示，朝野立委所關心的老農年金、國民年金調高等項目，因總預算尚未通過而無法追加預算，這些也是實實在在的民生政策，任何一項都不應落後或延誤。行政院再次強調，只要總預算儘速通過，連同在野黨所提的相關建議與項目，都可以落實執行。

更多三立新聞網報導

搬「總預算沒審」計時器開嗆藍白 行政院：付委就能在國會辯論

卓榮泰下戰帖！藍黨團喊「三長對三長」辯論 今再加碼鄭麗文對決賴清德

基隆惡火2死！勇消詹能傑搜救殉職 卓榮泰發聲致哀

藍白狂擋總預算！黃國昌點名賴清德「單挑辯論」 他轟：迷戀超越謝龍介

