沒封頂跡象！金價飆4601美元 專家投資教戰
[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格每盎司一度飆破4600美元，來到4601美元，目前拉回4595美元附近盤整。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（12）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時指出，在3大利多支撐下，金價2026年依然是多頭的一年，毫無封頂跡象。不過，由於持有黃金沒有利息，投資主要仍著眼收益，建議波動操作，只是短線已漲破4500美元，勿盲目追高，建議等漲多拉回月線4400美元附近再逢低承接。
上週金價在地緣政治動盪下重啟漲勢，雖美國部分經濟數據轉好，美元指數反彈至98.9，壓制金價回落，但市場高度擔憂美國從委內瑞拉軍事行動後將干預伊朗內政，甚至出兵格陵蘭等威脅，避險買盤強勢推升金價最終突破4500美元大關，全週呈現震盪後盤堅走勢。
今日更傳出伊朗抗議活動愈演愈烈，總統川普威脅若伊朗政權對平民動用武力將予以打擊，地緣政治緊張局勢升溫，國際金價進一步飆破4600美元，一度來到4601美元，之後拉回至4592美元盤整。
對於金價後市表現，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日受訪指出，國際金價再創新高，從2026年開盤表現來看，黃金依舊是多頭的一年，呈現漲不休，毫無封頂跡象，主要有3大利多支撐，除美國聯準會（Fed）降息，降低持有黃金機會成本，還有黃金仍是供不應求，各國央行只買不賣，推升金價。
另外，地緣政治也不平靜，陳有忠認為，2026年開始先是委內瑞拉事件，現在伊朗政局也不穩，只要地政治動盪，有效支撐避險財黃金走高，今年依舊是地緣政治不平靜的一年，因此，持續看多黃金走勢。
不過，陳有忠表示，由於持有黃金沒有利息，因此投資黃金主要著眼收益，建議波動操作，每漲300美元就是滿足點，只是目金價已漲破4500美元，短線已進入超漲區，建議不要盲目追高，可等漲多拉回月線4400美元附近再承接，下次獲利目標就可設在4700美元。
