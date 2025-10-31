娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

民視週六晚上八點由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》本週企劃「甩開煩惱歡樂今宵金曲大賞」，日前邀請85歲的「寶島歌王」謝雷以及「小江蕙」陳思安來到節目中。

沒封麥！謝雷現身《超級冰冰Show》地位猶如國寶級「歷史人物」原key演唱

謝雷與陳思安

兩人一出場演唱〈傻瓜與野丫頭〉，讓主持人白冰冰、陽帆一出場尊敬的稱呼謝雷「大哥」，還搞笑說要多喊一點，因為這位級數太高算是「歷史人物」，謝雷一出場他們兩人就變成「年輕人」，還盛讚謝雷唱歌高亢嗓音都不變，謝雷突然臉一沉爆料「我配合思安，開場已經降了3個key」，白冰冰陽帆對於他直到可以不降Key的高亢嗓音佩服不己。

謝雷

破除退休封麥謠言，謝雷節目上高歌〈情人的黃襯衫〉又唱又跳，精力十足唱跳又扭讓全場驚艷，連身為綜藝大哥的陽帆為了這位國寶級歌手「變成」伴舞，跳到忘我脫外套還下腰，陽帆說這首謝雷完全沒降key高音完美呈現，光這點他佩服的伴舞跳到全身脫光都沒關係，陽帆說他16歲就看這謝雷在秀場像是神一般的存在，一出場就是主秀，認識他也快50年了，歌王風範一點都沒變。

綜藝大哥陽帆為謝雷伴舞

