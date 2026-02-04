「沒射過好可惜」！癱瘓歌手演講遭犀利提問 網怒轟霸凌：教育失敗

下身癱瘓的搖滾創作歌手李振全，時常到校園分享心路歷程。圖／翻攝自李振全 Jeremy臉書

為了讓青春期學生們能獲得課本裡沒有的經驗，不少學校會邀請各種行業的專業人士，或者是努力奮鬥的生命鬥士演講，替孩子們上一堂生命教育課。台南市某中學近日邀請因車禍導致脊髓重創、下身癱瘓的搖滾創作歌手李振全分享心路歷程，但在現場提問環節時，一名國中生好奇詢問「你有射過嗎？」影片意外在網路上掀起熱議。

「你有射過嗎？」現場學生哄笑 網怒：根本是集體霸凌

近日有網友在社群平台轉分享李振全到某中學演講現場提問的片段，一名國中生在台上好奇提問「你有射過嗎？」引起現場不少學生笑出來，隨後第二個問題再追問說「車禍後有嗎？」雖然一旁的主持人笑說可以不回答，但李振全仍然大方地回說「沒有」，該名學生則是笑著說「喔，這麼可惜喔，謝謝」。

影片分享到社群平台後，引起眾多網友不滿，紛紛留言「超不尊重，超噁」、「問就算了，還附加這麼可惜喔」、「有夠沒禮貌，完全不尊重」、「旁邊的老師還主持人在幹嘛」、「還不阻止是怎樣，可以告吧」、「笑點在哪裡，我只覺得身障人士被霸凌耶」、「提問者問這個問題完全沒有同理心」、「提出這個低俗問題不就是覺得自己很屌很有趣很敢問」、「身障者來演講是要這樣被取笑的嗎」、「主持人和老師也沒機靈跳過這個問題，一群教育失敗的大人小孩，真的是很可悲」。

兩極評價！部分網友挺學生：青春期好奇很正常

不過也有部分網友持另一種看法，「這個問題其實蠻正常的」、「當事人覺得OK就還好吧」、「一群人在那邊假道學，脊髓損傷確實有些可以勃起射精有些失能，看損傷的位置」、「這年紀學生性啟蒙很好奇，本來就很正常，還可以藉此教育損傷差異性」、「這種人去學校就是要做衛教，啊這種問題不能問，是要做什麼衛教，還是只能問一些官腔正能量的東西」、「認真問就算了，還用戲謔的態度在嘻嘻哈哈」。

當事人親自還原：我不覺得被冒犯！盼引導正確知識

李振全事後則是親自還原當天現場狀況，表示當天的演講主軸，是希望學生更了解脊髓損傷對生活與生理的影響，當天現場氣氛熱絡且安靜認真聽講，演講結束的問卷回覆最豐富、內容真摯，在提問環節有事前說明學生可以自由發問，但是否回應仍由主講者自行判斷與引導。

國中生正處於對身體與相關議題產生好奇，但表達仍在學習階段，李振全認為，這類提問也是青少年教育與健康教育中需要被適當引導的課題，而在提問後，也將討論引導回生理與醫學層面，學生提問下台後，現場教官與師長也已再行提醒與教育，協助理解提問的分寸與場合。

對於不少人幫忙發聲，李振全說明自己並未因提問感到被冒犯，因為希望現場氛圍是輕鬆的，因此在發問環節也請同學們盡量大方發問，沒有禁忌，脊髓損傷確實會影響許多生理機制，包括一般較少被公開討論的部分，這也是自己為什麼會持續到各地進行分享的原因。

李振全說明，提問的同學仍在學習表達與拿捏分寸，但對他而言，更重視的是如何引導學生回到正確理解與知識層面，許多學生因擔心被放大檢視而不敢發言或提問，但他希望這樣的場合能讓學生提問被適當引導，而不因一次表達就完全被否定。

李振全強調，可以理解網路片段可能會造成不同觀感，但仍希望討論回到對脊髓損傷的理解與認識，同學們能上台提問，對他而言已經很勇敢，老師們也很關心學生，這次的分享經驗對他來說，校方的校風開明，學生們也都很大方開朗，希望轉傳影片的網友們能將影片下架，「大家看到的是片段，現場同學們對我非常禮貌，我也有和同學們解釋生理機制，這是很好的一課，謝謝各位。請停止吧。」



