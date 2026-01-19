沒專長、錢！40歲大叔求職碰壁 眾人揭「這2」行業超強優勢：月入5萬

生活中心／王文承報導

一名40多歲的網友坦言，他目前「沒工作、沒專長、也沒錢」，對未來感到相當迷惘，不知道該從事什麼樣的工作才好。（示意圖／資料照）

許多人都希望能學到一技之長，讓未來的收入更穩定、不愁吃穿。不過，一名40多歲的網友卻坦言，他目前「沒工作、沒專長、也沒錢」，對未來感到相當迷惘，不知道該從事什麼樣的工作才好，甚至自嘲「是不是也只能去做保全，然後一輩子就這樣了？」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己沒有特別的專長，加上年紀漸長，許多老闆寧願找年輕人，也不願給他機會，履歷往往還沒被細看就遭到淘汰。他坦言，上網把人力銀行的職缺瀏覽了一輪，卻依然不知道「什麼都不會的人」適合做什麼工作，又不想從事保全，因此忍不住發問：「40歲沒工作、沒專長、沒錢，真的沒救了嗎？」

貼文曝光後，引起大量網友回應與建議，「我認識不少大學長，薪水其實很高，只是要能忍受長時間一個人在車上的孤獨感」、「外送最自由，心情不好就待在家打電動」、「外送門檻低，很適合過渡」、「客運業也很缺人，可以去考大客車駕照」、「冷凍空調（裝冷氣）其實很賺」、「外送加夜班保全一起做，長照再去上課也能排班」、「專長可以去職訓局學，不但不用錢，還能慢慢累積能力」。

也有不少人替保全工作平反，認為待遇其實不差，建議原PO不妨納入考慮，「現在保全缺工嚴重，薪資不算低」、「當保全有什麼不好？不偷不搶、靠自己賺錢」、「夜班保全還能追劇，時間過很快」、「有些保全月薪還能到 5 萬，其實不錯了」。

