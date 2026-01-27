沒小孩該滾？老闆發問卷逼員工「互投裁員名單」 辯稱：測試公司氣氛

義大利某製造商竟在聖誕節期間發放問卷，要求員工「互投」選出應被解僱的同事，此舉引發強烈爭議。示意圖／取自freepik

職場竟變成了生存遊戲？義大利一家製造商近期引發軒然大波，該公司管理層竟在聖誕節期間發放問卷，要求員工「互投」選出應被解僱的同事。此舉被當地媒體形容為反烏托邦影集《魷魚遊戲》的現實翻版，引發工會與社會強烈譴責。

聖誕驚魂！問卷逼問：沒小孩的該走嗎？

據義大利《ANSA》報導，位於威尼託（Veneto）大區、專門生產洗衣機零組件的Bluergo公司，2025年12月向其60多名員工發放了一份極具爭議的問卷。這份問卷並非詢問工作滿意度，而是要求員工在一系列殘酷的選項中做出抉擇，決定「誰該回家吃自己」。

問卷內容包含諸多針對個人背景的尖銳問題，例如：「誰應該留在家裡？是那些沒有孩子的人嗎？」、「資歷最淺的人會選擇裁掉誰？」要求員工在「志工、兼職人員、無家庭負擔者、年輕員工」之間進行優先順序的選擇。最令人震驚的是，問卷末尾還設有一個名為「其他」的欄位，直接要求員工寫下他們認為「最不配保住工作」的同事全名。

老闆辯稱：測試公司氛圍

這項極具攻擊性的調查立刻激怒了員工，最終僅有10份問卷被填寫回收。面對排山倒海的批評，Bluergo公司老闆斯卡潘（Bruno Scapan）出面辯護，他堅稱這只是一項「旨在測試公司內部氛圍」的調查，並非真的要據此裁員。斯卡潘解釋，「市場目前正處於危機之中，我們的目標其實是防止裁員」，試圖將此舉合理化為應對經濟壓力的管理手段。

Bluergo公司老闆斯卡潘辯稱，該問卷只是一項「旨在測試公司內部氛圍」的調查，並非真的要據此裁員。示意圖／取自freepik

工會痛批：踐踏尊嚴的心理戰

然而，勞方對此解釋並不買單，義大利總工會（CGIL）發表聲明，嚴厲譴責該調查是「魯莽之舉」，更是對工人尊嚴的攻擊。工會指出，這種要求員工互相指名道姓的作法，不僅加劇了每個人的心理壓力，更將原本緊張的工作環境變成了「戰場」，是對同事間團結精神的惡意操縱。

義大利總工會特雷維索分會（CGIL Treviso）秘書長莫雷托（Manuel Moretto）痛批，「我們目睹的不僅是對工人的不尊重，更是企圖破壞公司社會結構的行為。」他強調，在困難時期，企業應該尋求團結而非製造分裂，「這些方法根本算不上民主協商，我們絕不允許工人被迫參與這種屈辱的遊戲。」

員工拒絕配合 呼籲團結反擊

目前，Bluergo的員工已要求召開緊急會議，認為公司的提問方式顯示出一種「危險的趨勢」。工會也敦促所有工人保持團結，不要支持這種破壞性的做法，並呼籲員工發出自己的聲音，強調「團結和凝聚力是對抗這些不公平做法的最佳武器」。這場被稱為「魷魚遊戲」的職場風波，目前仍持續在義大利社會發酵中。



