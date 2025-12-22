沒工作卻花4.8萬「買24顆煙霧彈」！警揭張文「近2年預謀計畫」…還用化名購殺人工具

張文此次犯案計劃近2年。圖／翻攝畫面

台北市19日傍晚發生重大隨機殺人事件，現年27歲的張文先是多處縱火、在台北車站投擲煙霧彈，再前往中山南西商圈持刀隨機攻擊，最終造成4人死亡、11人受傷，其中包括張文畏罪墜樓身亡。警方清查張文的平板電腦與網購紀錄後，發現張文此次犯案並非臨時起意，而是歷時近2年的預謀，從裝備採購、計畫撰寫到行動執行，都有明確時間脈絡，甚至還擔心遭起疑而在購買作案工具時化名，顯見其縝密程度。

張文2年前就計劃犯案？化名買煙霧彈、早寫犯罪計畫書

警方調查發現，張文早在2024年4月起就開始規畫犯案，先是陸續在網路平台購買手套、防毒面具、防護盾牌、面盔、工業酒精等物品，更在2025年1月間透過網購平台聯繫上一名貿易商，化名為「張峰嚴」並自稱是生存遊戲玩家，得以一次購入整箱每顆單價2000元、共24顆煙霧彈，總價花費4萬8000元。警方確認，這批煙霧彈為中國製、非軍規產品，屬市面可流通的民用或休閒用品。

廣告 廣告

張文購買的24顆煙霧彈大部分都用在捷運站中。圖／記者爆料網

張文今年11月也陸續透過網路平台購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機、甲醇等大量易燃物，甚至還買了磨刀器。警方統計，除了4萬8000元的煙霧彈，防毒面具等裝備動輒也要數千元，零星器材算起來也要約6萬元，加上張文每月1萬7000元的房租與日常開銷，對沒有工作的張文而言應是負擔頗大的數字，因此已將相關金流列為追查重點，將待金融機構上班後全面清查。

針對外界關注的網購平台責任，警方說明，張文的汽油桶確實是透過蝦皮購物平台購入，而煙霧彈因非軍規用品，網路上也可合法購得。對此，蝦皮購物20日也發出聲明澄清，經與北市刑大提供的資料比對後，確認張文自11月起只在平台上購買生活與戶外用品，包括汽油桶、行李箱、防護用品、瓦斯噴槍打火機及露營用小型刀具，並未購買犯案用的煙霧彈或大型刀具。

張文換裝後還在北車假裝是驚慌路人。圖／翻攝自Threads

警方進一步指出，張文今年中旬開始撰寫犯罪計畫書，內容明確規劃犯案流程，包括先在台北車站投擲汽油彈縱火、朝四周丟擲煙霧彈製造混亂，再趁機隨機砍殺路人，隨後轉往南京西路一帶百貨公司，以相同手法持續攻擊，與其19日的犯案動線幾乎一致。

警方清查後發現，張文購入的24顆煙霧彈已在犯案當天全數使用完畢，其中17顆用在北捷連通道、4顆燒毀於手推行李箱內、在誠品南西店外馬路上丟擲2顆，另有1顆則在進入店門口時未正常作用，成為未爆彈，數量與購買紀錄完全吻合。

至於犯案用的刀具來源，警方目前尚未查明，而張文的網購清單中只買了露營用小型刀具，並未發現購買大型刀械的紀錄，警方研判，行動中使用的13把長短刀可能另有購買管道，將進一步清查雙北地區的生存遊戲商家與相關店家，以釐清刀械購買管道。

與家人數年未見、LINE好有只有房東與房仲

警方事後追查張文身分，發現其戶籍及住處位於桃園市楊梅區，警方19日晚間將張文父母帶回偵訊時，得知張文已有逾2年未與家人聯絡，更是5年未與哥哥見面，張家家屬只能透過金流紀錄大致掌握其行蹤。警方了解，張家家境尚可，父親是工程師、母親任職工廠會計，而張父對小孩長期採取較嚴格的教養方式，研判因此導致張文自幼性格叛逆，與父母、兄弟關係不睦。

張文臉書帳號未曾發文也沒有好有。圖／翻攝畫面

另外，警方也分析張文的人際網絡，發現張文的生活非常邊緣，雖然擁有臉書帳號但都未曾發文，也未使用Instagram、Threads等主流社群平台，而其LINE通訊軟體中好友則只有房東與房仲。專案小組將持續釐清張文確切犯案動機、資金來源，以及是否有他人協助，以還原整起隨機攻擊事件全貌。

警方強調，從張文裝備採購時間點與計畫內容研判，其準備這次犯案的時間可能長達1年半甚至近2年，顯見預謀犯案意圖明確。另外，專家也指出，煙霧彈雖然不直接造成身體傷害，但能達到製造恐慌與混亂的效果，正是張文犯案關鍵，警方將持續追查相關來源與責任歸屬。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



回到原文

更多鏡報報導

沒及時抓到張文釀4死11傷？警還原「追捕時間線」…民眾力挺：用跑百米的速度狂奔

刀刀刺向致命點！法醫分析「張文1行動」：本來還想逃…計劃書證實「模仿鄭捷」

只因對到眼就遭砍！騎士死前狂揮手示意抓人 緊握手機「這畫面」惹鼻酸