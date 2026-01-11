沒工作就滑手機！00後新人職場態度惹怒前輩 網友一面倒反擊

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

新人沒事就滑手機，算不算工作態度有問題？近日一名上班族發文抱怨，表示公司一名「00後新人」到職半年，因為非本科背景，能處理的工作有限，只要一沒被指派事情，就坐在位子上滑手機，讓她看了十分不滿，直言「態度真的很差」，貼文一出立刻掀起世代職場觀念大戰。



原PO在Dcard上發文指出，這名新人雖然每天都會主動詢問是否有工作可做，但礙於專業知識不足，同事多半只敢交辦較簡單的行政或基礎事務。一旦當下沒有任務，新人便直接滑起手機，完全不「裝忙」。原PO坦言，自己曾提醒對方上班時間不能滑手機，沒想到卻遭反駁，「她說整天沒被指派工作，難道要假裝看筆記一整天嗎？」

這樣的回應讓原PO更加無法接受，她感嘆，自己聽聞不少公司都出現類似狀況，認為現在的00後新人普遍缺乏責任感，「沒事就滑手機，一整天沒工作也不會主動學東西。」她更忍不住拿薪資做比較，直言公司給31K已經算不錯，「以前17K、22K年代的老鳥都更認真，現在領31K態度卻這樣，真的很不盡責。」

貼文曝光後，立刻引發兩派網友激烈論戰。有網友力挺新人，認為問題不在年輕人，「31k而已，他每天有準時到已經是最大尊重了吧」、「什麼鳥公司，不指派任務給新人學習，還指責對方滑手機，新人沒怪你們公司浪費他的時間無法學習，人已經很好了 哪間公司可以給人避雷嗎」、「拿著低廉的薪資操著老闆的心」、「你拿以前的年代跟現在比喔？以前31000都可能可以養全家了，現在你覺得可以嗎？」

