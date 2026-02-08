沒工作租得到房嗎？租屋市場潛規則曝光 網揭房東考量關鍵

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

在台灣租屋市場中，房東在出租前「篩選租客」早已不是新鮮事。一名網友發文分享，近期考慮辭職後搬離家中、在外租屋獨自生活，卻擔心一旦處於無業狀態，即使具備經濟能力，也可能遭房東拒租，貼文一出，引發網友討論。

一名網友擔心，如果未來在無業狀態下找房，會不會即使有存款，仍被房東拒絕。（示意圖／Unsplash）

一名網友在PTT發文表示，近期考慮辭掉現有工作，找一個地方租屋隱居，也因個人原因希望搬離家中獨自生活。不過，他的房東朋友私下透露，許多房東在租屋時十分看重租客的職業，偏好工程師、護士等工時規律、住處僅作為休息用途的族群。原PO不禁擔心，如果未來在無業狀態下找房，會不會即使有存款，仍被房東拒絕。

貼文曝光後，不少網友直言，租屋時「看職業」幾乎已成常態，「好房子高機率會看職業」、「沒有職業本來就比較難租，房東會面試你」、「會喔！除非你是學生」、「我現在台北租屋是年繳+稅單還有隊友名片」。

不過也有網友持不同看法，認為過度挑剔租客的房東反而風險更高，「如果這樣不接受的也別租，大概率也是難搞的房東」，更有人指出，只要財力證明充足，未必會成為租屋阻礙，「一次付清三年房租和兩個月押金還用怕嗎」。

此外，也有房東也在留言區分享評估重點，「看起來不要太奇怪就可以，年紀（有無家人同住），談吐，還有本身是否不修邊幅」、「我遇到租客基本上會要求工作證，這關可以篩掉很多狀況」，更有房東指出，「新進人員我會跟他要錄取通知書跟報到信」，並補充，現在詐騙猖獗，過濾租客已成為基本，房東最在意的仍是租客的「房租來源是否合理」，以降低後續租約糾紛風險。

