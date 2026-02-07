沒工作難租房？他擔心辭職後「房東不想租」 過來人曝：工作不是重點

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著房價節節攀升，選擇租屋的人也越來越多，但不少人擔心自身條件會影響租房順利度。近日，有網友發文表示，自己正考慮辭職搬出去住，卻憂心沒有穩定工作，房東是否會因此拒絕出租，貼文引發熱烈討論。

有網友表示自己正考慮辭職搬出去住，但擔心沒有穩定工作房東會因此拒絕出租（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「沒有職業會比較難租房嗎」為題發文，表示自己因個人因素不想繼續與家人同住，曾動念辭去目前工作，找個地方租屋「隱居」生活。不過他也坦言，相當擔心房東會因自己處於無業狀態而不想租。

原PO提到，過去曾聽一位從事包租公朋友分享選租客的經驗，對方表示偏好工程師或護理師這類職業，因為「房子真的只是拿來睡覺」。對此他也好奇詢問，如果自己哪天真的沒工作，即便手上有存款，是否仍可能被房東拒租？

貼文曝光後立刻引起網友討論，有人認為影響不大，「看起來不要太奇怪就可以」、「年紀(有無家人同住)、談吐、還有本身是否不修邊幅大概是我看是否要租給他的一些評估條件」、「一次付清三年房租和兩個月押金還用怕嗎，只怕沒錢，不怕沒工作」、「至少要看起來乾淨，開朗不憂鬱、情緒穩定」。

不過也有網友指出工作是房東評估關鍵，「我遇到租客基本上會要求工作證，這關可以篩掉很多狀況」、「好房子高機率會看職業」、「新進人員我會跟他要錄取通知書跟報到信耶」、「沒有職業本來就比較難租，房東會面試你」、「你說你無業操盤也可以，帳戶跟績效拿出來給我看，反正你要解釋得出來房租來源的合理性」、「你可以先租到房子再辭職」。

