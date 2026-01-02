沒帶悠遊卡也能嗶進站！台北捷運1/3起開放「手機支付」

生活中心／陳致帆、林大帷、宮仲毅 台北報導

忘記帶悠遊卡不再是惡夢！台北捷運自明天（3）開始，全面啟用「QR乘車碼」服務，只要掃QRCode就能進站，還能直接用綁定信用卡的手機感應過閘，未來手機取代實體票卡，捷運也邁入行動支付新時代。

民視記者陳致帆：「出門在外搭捷運 還在刷悠遊卡嗎，不過現在只要一支手機，掃QR Code刷一下，就能進站」。

忘了帶悠遊卡也不要緊，台北捷運宣布導入多元支付，QR乘車碼將在1/3號，正式啟用，民眾不用再刷實體卡，就能輕鬆支付。

民眾：「如果這樣的話更方便，因為就是不用帶太多東西」。

民眾：「卡是常常會忘記帶嘛，但是如果是手機的話，那就直接掃手機就好了，我覺得這樣是比較方便的」。

民眾：「我覺得比嗶卡還方便，就是用手機支付的話，就是現在大家都是用手機支付比較多，就不用再還要翻包拿卡這樣子」。

五大平台還能搭乘雙北公車。（圖／民視新聞）

台北捷運和17家包含電子支付、還有銀行業者合作，推出QR乘車碼，其中五大平台悠遊付、iPayMoney、iCashPay、街口支付、和全支付，除了捷運，還能搭乘雙北公車，不過要注意，一定要使用乘車碼，一般付款碼是不能刷的，另外，北捷也和台新銀行合作，推出手機信用卡感應乘車。

北捷站務處副處長 黃皇憲：「我們也會同步在1月3號開始，就由依照契約規定，由我們的得標廠商台新銀行，以及各國際卡組織，辦理為期六個月的上線使用測試，至於蘋果手機的免解鎖 ，快速過閘通關的這個功能，也預計會在7月來同步開放啟用」。

北捷也和台新銀行合作，推出手機信用卡感應乘車。（圖／民視新聞）

隨著電子支付普及化，民眾的生活也越來越便利。

