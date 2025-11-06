沒帶核彈頭的! 飛行6759公里 美發射民兵III洲際彈道導彈 事先通知俄國

美國發射民兵3洲際彈道導彈。(2025年八月資料照) 圖 : 翻攝自美國國防部

[Newtalk新聞] 美國空軍全球打擊司令部 5 日從加利福尼亞州範登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵3」洲際彈道導彈。美國軍方此舉，是為了呼應美國總統川普於 10 月 30 日在川習會前，突然宣布美方將開始恢復「核試驗」。

據美國空軍發佈的公告，操作人員通過 E-6B 軍機上的機載發射控制系統啟動本次試射，導彈再入飛行器飛行約 4,200 英里（約合 6,759 公里）後至馬紹爾群島的一處美軍試驗場。俄國方面則稱，已事先獲得美方的通知。公告稱，本次試射旨在評估「民兵3」洲際彈道導彈系統的可靠性、作戰準備水準等。

當地時間 5 日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方不參加軍備競賽，俄羅斯「三位一體」的核力量已完成更新。此外，佩斯科夫稱，俄美兩國領導人近期沒有通電話的計畫。

美軍的洲際彈道導彈。(示意圖) 圖 : 翻攝自空天力量

佩斯科夫還表示，美方在發射「民兵3」洲際彈道導彈之前，提前向俄羅斯通報了相關資訊，俄方將繼續履行《全面禁止核子試驗條約》中規定的義務。

美國空軍全球打擊司令部 5 日從加利福尼亞州範登堡太空軍基地試射一枚未攜帶彈頭的「民兵3」洲際彈道導彈。美方公告稱，本次試射旨在評估「民兵3」洲際彈道導彈系統的可靠性、作戰準備水準等。

據美國媒體報導，「民兵3」洲際彈道導彈於 20 世紀 70 年代列裝美軍，目前美國現役共有約 400 枚此型號導彈。

美國空軍原計劃替代「民兵-3」的哨兵導彈，如今預算狂飆 81% ，五角大廈連夜踩剎車。 圖 : 翻攝自 騰訊網

美國空軍原本計畫用新型「哨兵」洲際彈道導彈取代服役已超半個世紀的「民兵3」型。但由於「哨兵」項目進展不順，美國空軍官員稱「民兵3」導彈可能會超時服役到 2050 年，遠遠超過其原定的 2030 年代退役的時間表。

