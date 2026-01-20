沒年終可以告嗎？律師：很難告贏 僅1情況例外

上班族最期待的，除了抽獎，還有年終獎金。（示意圖／翻攝自Pexels）





年末將近，不少上班族滿心期待年終獎金，但如果沒有年終獎金可以提告嗎？律師表示很難告贏，但有一種情況例外，如果勞動契約中，明文約定「保證年終」，且能提出書面證據，法院通常會基於契約原則，認定雇主必須給付年終獎金。

樂團理想混蛋：「離開的一路上反覆想起。」

啦啦隊員李多慧：「全場一起唱喔喔。」

台下滿滿尖叫聲，各家企業請來藝人表演，近期進入尾牙季，上班族最期待的，除了抽獎，還有就是年終獎金。

不過幾家歡喜幾家愁，有些上班族可能發現，自家公司實際發放的金額不如預期，或是根本不發，是不是影響自身權利。

廣告 廣告

對此，律師林正椈發文提醒，年終獎金並不屬於工資，而是被認定為非經常性、具有勉勵性質的給與，因此發放與否以及多寡，原則上都是由雇主決定，勞工若是不服，其實也「很難告贏」。

而過去法院明確否認的3種常見主張，包括公司多年來都有發年終、工作規則或契約中僅標明依營運狀況斟酌給付，以及其他同事都有領到，法院均認為，這些情形都不足以構成雇主的給付義務。

不過仍有一種情況可以成功主張年終獎金，那就是勞動契約中明文約定「保證年終」，且勞工能提出書面證據，法院通常會基於契約自由原則，認定雇主必須受約定拘束，一旦雇主無故取消或拒發，勞工即有權依法請求補足。

更多東森新聞報導

沒年終可以告嗎？超多人失敗 僅「這情況」例外

航空業年終獎金曝光！ 星宇1個月 長榮航6.5個月

4星座年末準備發財！橫財入袋 年終獎金翻倍漲

