沒年終可以告嗎？超多人失敗 僅「這情況」例外

律師林正椈去年農曆年前曾發文提醒，不少勞工在期待年終獎金之際，卻發現實際發放金額不如預期，甚至公司完全不發年終，此時常會疑惑「年終獎金到底能不能主張權利？」對此，他直言，依現行法規與法院實務，多數情況下，勞工其實「很難告贏」。

林正椈指出，依我國法律與法院見解，年終獎金並不屬於工資，而是被認定為「非經常性、具有恩惠或勉勵性質的給與」，是否發放、發放多少，原則上屬於雇主裁量權範圍。也因此，單純因年終未發或發得較少而提起訴訟，通常難以獲得法院支持。

林正椈也整理法院過去明確否認的三種常見主張，包括「公司多年來都有發年終」、「工作規則或契約僅寫明依營運狀況酌給」，以及「其他同事都有領到」，法院均認為，這些情形都不足以構成雇主的給付義務。

不過，林正椈也提醒，仍有一種情況可成功主張年終獎金。若勞動契約中明文約定薪資為「保障年薪N個月」或「保證年終N個月」，且能提出書面證據，法院通常會基於契約自由原則，認定雇主受該約定拘束。一旦雇主無故取消或拒發，勞工即有權依法請求補足。他也特別強調，僅有口頭承諾往往因舉證困難而無法成立，書面證據才是關鍵。

