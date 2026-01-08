沒很髒的衣服要放哪？網友一面倒「2字」回答：然後堆成一顆樹

記者施春美／台北報導

冬天衣物厚重，許多人不想穿完一次就清洗或放入衣櫃，就會放在椅上，導致椅背堆滿衣服。（示意圖／資料照）

強烈大陸冷氣團來襲，近來天氣爆冷，許多人房間都會有一堆1、2次的帽T、褲子等衣物，有網友問，因為想要每天穿不一樣的衣服，所以穿過的衣服就會堆著，未乾淨到可以收回衣櫃，但也沒髒到需要洗，不知如何是好？有網友立刻回答「椅子」，引發眾多網友共鳴。有人甚至表示，「不然房間的椅子要拿來幹嘛？」

近來天氣冷，各式保暖衣物出爐，但外套、帽T、毛衣、長褲（如牛仔褲）等，未必每次穿過都會清洗一次。有網友在社群平台Threads發文詢問，因為想要每天穿不一樣的衣服，所以那些衣服就會全都累積在一處，也未乾淨到可以收回衣櫃，但也沒髒到需要洗，非常困擾。

一名網友回應，「這時歡迎使用：椅子。」這回答引發眾人共鳴。也有人建議，還不髒的衣服可放衣帽架，「但衣帽架樹會越來越大，裝個燈就可以直接過聖誕了！」另有網友模擬椅子的口吻：「其實我不冷，不用幫我穿衣服。」更笑翻一堆人。其他網友也同聲表示，「不然房間的椅子要拿來幹嘛的？」

另有網友表示，「你家一定沒有跑步機、飛輪。一般來說，這類衣物也會出現在這兩個東西上面…。」也有網友表示，他原本想把老舊沙發丟掉，但後來發現，舊沙發超級適合放這些沒很髒的厚衣服。

