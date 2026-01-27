沒得看霍諾德直播！陸網驚台灣能看Netflix 律師曝一堆禁忌：決策正確

娛樂中心／施郁韻報導

被譽為「地表最狂攀岩者」的霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，以驚人的速度不斷往上爬，全程僅花91分鐘順利攻頂。Netflix全球直播，發文還標註台灣，意外讓中國網友驚覺國家缺乏國際影音平台。

醫師杜承哲曬出Threads截圖，有2名網友分別用簡體字寫下，霍諾德攀爬台北101的事情，周圍每個說英語的人不說在看直播，但是都知道，而他健身房常攀岩的人在他發朋友圈之後才知道，「這個感覺很微妙，好像台灣是international community（國際社會）的一部分，而中國大陸才是一座孤島」，另一名網友則是用簡體字驚嘆「台灣居然可以用Netflix」。

杜承哲表示：「世界和台灣一起開了一場派對」，而中國人因為無法觀看 Netflix，等於主動放棄了與國際接軌的「入場券」。

律師林智群也在臉書發文表示，中國境內看不到Netflix，需要翻牆才能觀看，「好像很多台灣人不知道這件事？」由於中國有一堆禁忌跟管制，Netflix一開始就決定不去中國，因此可以看到三體人（一開始就是文革的畫面）、還可以看到達賴、西藏的電影。

林智群直言「事實證明，Netflix這個決策是正確，因為題材不受限制，反而可以發展出更好的戲劇或者是紀錄片，因此吸引更多的觀眾。」



