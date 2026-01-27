「沒徵兆卻掉光牙齒！」38歲媽媽遭霸凌 連陪孩子吃一頓飯都是壓力

阿雅娜海德斯佩斯因為嚴重牙周病掉光牙齒（左圖），接受植牙手術後，重拾笑容（右圖）。（翻攝2infinityndamom TikTok）

來自美國馬里蘭州的38歲生活風格創作者阿雅娜海德斯佩斯（Ayana Headspeth），曾以為自己擁有一口健康的牙齒，卻在短短幾年間因嚴重的牙周病失去所有牙齒。期間她遭到網路霸凌，日常生活也受影響，最後她決定接受植牙手術，找回燦爛笑容。她決定公開心路歷程，呼籲大家重視口腔保健。

從牙齒出問題開始？ 她的生活為何一步步失控？

阿雅娜在2018年約30歲時，被診斷出患有嚴重牙周病。她向《PEOPLE》雜誌透露，最初幾乎沒有任何徵兆，但隨著基因遺傳等因素，病情在隔年迅速惡化。從一顆牙齒鬆動開始，演變成牙齦出血，最後是劇烈的疼痛。這些疼痛引發嚴重偏頭痛，當時她甚至無法處理簡單的日常家務。

直到2025年6月，病情惡化到讓她絕望，阿雅娜不僅被迫拔掉8顆牙齒，甚至連剛出生的孩子不小心撞到，都能讓她鬆動的牙齒脫落。她形容，當時全口的牙齒都處於搖搖欲墜的狀態，「有些甚至只靠一絲組織連接著」。

阿雅娜因嚴重牙周病掉光牙齒（左圖），接受植牙手術後，終於找回自信（右圖）。（翻攝2infinityndamom TikTok）

身心雙重折磨？ 牙周病如何影響她的家庭與自信？

除了病痛折磨，阿雅娜的社交和家庭都受到影響。身為網路創作者，她在 2024年因一支爆紅影片遭到網路霸凌，網友嘲諷她的牙齒外觀，甚至用馬的迷因圖來羞辱她，讓她一度崩潰痛哭。而在現實生活中，牙齒的疼痛讓她無法陪伴孩子用餐，不能長時間站立幫家人煮飯，甚至覺得和丈夫外出用餐，都是一種壓力。

在嘗試過各式民俗療法與佩戴護牙套無果後，阿雅娜意識到，她需要的是永久性的解決方案。她不願再因牙齒問題感到羞恥，於是在透過群眾募資和個人儲蓄的努力下，她於2025年11月到佛州的牙醫診所，接受植牙手術。

這場手術價值不菲，起價高達40,000美元（約126萬台幣）。醫療團隊拔除了她所有剩餘的牙齒，清除牙齦感染，還植入9顆臨時植體。阿雅娜預計將於 2026年3月安裝永久性的全口植牙。

如今阿雅娜人生已好轉，她開心說：「我的植牙感覺就像真牙一樣」，雖然還有一點輕微的咬字不清，且需要更嚴謹的口腔護理，但她已經恢復正常生活。最重要的是她找回自信，在工作、育兒時也更加投入。她說：「我不再對微笑感到羞恥，我可以期待沒有疼痛的日子，這讓我成為一個更快樂、更能陪伴孩子的人。」

