沒心結? 與台中市長盧秀燕同台 鄭麗文:我們是好姊妹

國民黨主席鄭麗文，上午到台中出席黨慶，這是她當選主席以來，第一次和台中市長盧秀燕同台，之前一度傳出兩人有心結，后不見后，但他們受訪時，都說對方是好姊妹，希望破除謠言，至於台中市長選舉，會是誰來出戰，鄭麗文說，江啟臣和楊瓊瓔，對她來說，手心手背都是肉，相信黨內會做好協調。

國民黨黨員齊聲喊加油，熱情歡迎主席鄭麗文蒞臨，明明是國民黨131週年黨慶，看起來卻像新主席造勢大會，包括台中市長盧秀燕，立委江啟臣楊瓊瓔等人，舞台上一字排開，締造團結氣勢。鄭麗文當選主席後，多次來台中，卻始終沒和盧秀燕同台，外界傳出兩人有心結，刻意排開行程，后不見后。

國民黨主席鄭麗文：「盧市長跟我非常長年的姊妹情，其實我覺得外界，真的不需要想要挑撥，見縫插針是沒有用的啦，我跟市長的關係非常好。」

台中市長盧秀燕：「我們是好姊妹，有很好的私交。」

兩人都對外宣稱是好姊妹，感情好得很。至於2026台中市長選舉，誰來接棒盧秀燕，會是江啟臣還是楊瓊瓔，鄭麗文這麼說。





國民黨主席鄭麗文：「手心手背都是肉，不管是江啟臣委員，或者是楊瓊瓔委員，都曾經是我的戰友，我相信本黨一定會做好，相關的協調工作。」

立委（國）楊瓊瓔：「（您現在有被協調）沒有啦，還沒講到這個，我們今天中國國民黨，131週年生日快樂。」





至於江啟臣還是沒鬆口表態，低調不受訪。台中市長選舉，藍營會派來出戰，就等黨中央來協調！





