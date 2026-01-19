沒忘記光復鄉民 佛光山寒流中送暖

記者鍾和風/高雄報導

歲末寒冬，年節將近，佛光山於1月17日在花蓮縣光復鄉舉辦2026年「人間有情・佛光有愛-灑淨祈福 寒冬送暖」關懷活動，結合宗教祈福、教育關懷與社區陪伴，在迎接新年前夕，為地方送上溫暖祝福與安定人心的力量，當地仕紳、鄉民 6000位參與。並於光復商工體育館發放春節祝福禮金與生活物資，嘉惠全鄉2569戶家庭，讓鄉親在年前感受實質關懷與祝福。

活動由佛光山寺主辦，國際佛光會中華總會、佛光山慈悲社會福利基金會及佛光山月光寺共同承辦，獲地方政府、學校、寺廟及多個公益團體與企業的支持與響應。秉持佛光山開山祖師星雲大師倡導的「三好、四給」理念，為光復鄉點亮一盞溫暖的心燈，迎向嶄新的一年。

佛光山的慧柏法師、慧一法師、慧謙法師分三條路線，深入光復鄉各村落，沿途灑淨祝福，將平安與祝願送進社區角落。(圖/佛光山提供)

活動當日上午自光復鄉保安寺展開，透過誦經祝禱與灑淨祈福儀式，為地方祝願平安吉祥。佛光山慈善院院長依來法師開示，光復鄉於去年歷經水災衝擊，在社會各界善心已然匯聚的基礎上，佛光山以宗教關懷為出發，於歲末年前走進社區，將陪伴與祝福作為關懷的延伸，透過灑淨祈福與溫暖互動，為鄉親送上心靈安定的力量，讓大家在迎接新年之際，感受到社會的溫暖。勉勵大眾在動盪不安的環境中，以慈悲、善念與行動相互扶持，共同走向希望。

灑淨祈福寒冬送暖於國立光復高級商工職業學校舉行，總共發放2650戶福田戶，圓滿成功。(圖/佛光山提供)

保安寺董事長藍洋感謝這三個月以來，受到各界的關懷，希望亡者往生西方淨土，生者能夠受到照顧與關懷，讓這片土地欣欣向榮，恢復到以前的光景。光復鄉鄉代表主席廖翊鈞表示，這次水災非常嚴重，所有的鄉親為了重建，大家也非常努力，佛光山長年深耕地方、以實際行動關懷社會，感謝各界攜手合作，為光復鄉注入正向能量。依來法師致贈新春墨寶「和諧共生 馬到成功」，祝福地方新年平安順遂。

典禮中，特別頒贈國立光復高級商工、光復國中、西富國小、光復國小、太巴塱國小、大興國小佛光愛心卡及學校購書金。光復高級商工校長陳德明代表致詞表示，感謝佛光山長期幫助，關注教育，讓關懷在孩子心中生根，支持地方學校閱讀環境；同時致贈學校購書金，讓學校能夠把圖書館的書籍補足，讓孩子的學習不中斷，感受到同島一命的精神，這是台灣最美的風景。

隨後，由佛光山的慧柏法師、慧一法師、慧謙法師分三條路線，深入光復鄉各村落，沿途灑淨祝福，將平安與祝願送進社區角落。許多村民於家門口合掌迎接，表達感謝與祝福。這場灑淨在無聲中，回應民眾對安穩與清明的期待，展現宗教關懷深入人心的溫馨畫面。

受災村民陳村上感謝佛光山，讓光復鄉民能夠早日恢復平靜，讓大家過安穩的生活。事發第一時間，佛光山就伸出援手，除了精神安慰、物資發放、慰問金、音樂會，到現在的全鄉灑淨祈福，都做到圓滿。另一位光復災民邱念臺表示，他的家因洪災讓家園幾乎全毀，但是佛光會及時提供最需要的物資，法師到場心靈關懷，到現在他的家漸漸地復原，讓他感動更是感謝。

灑淨隊伍於光復火車站進行總回向，邀請原住民祭司總頭目楊德城以阿美族語向祖靈祈福，感受到祖靈回應大眾之力，心中生起踏實與感動。楊德城更表示，這次是佛教與原住民文化彼此尊重，共同守護地方。相信在共同承擔與感恩中，光復鄉往後能更加平安，大家也更有力量一起走向未來。