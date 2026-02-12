沒想到她是這種人！于子育《花甲》苗栗行被虧「畫錯重點」 施名帥驚呼：比想像中還要ㄎㄧㄤ

《花甲少年趣旅行》最新由施名帥（左起）、朱芷瑩夫妻檔攜手花甲組于子育、游安順共遊苗栗。台灣大哥大MyVideo提供

實境綜藝《花甲少年趣旅行》迎來節目開播首對「真實夫妻檔」施名帥與朱芷瑩，兩人攜手花甲組成員游安順、于子育，展開一場深入苗栗客家文化的感性之旅。首次與另一半在節目中長時間同行的朱芷瑩，坦言這趟旅程讓她對老公施名帥默默加分，在共同工作與旅行的過程中，發現了施名帥私下非常可靠的一面；而施名帥則笑稱日常相處與節目落差不大，最大的好處是完全不用煩惱行程與飲食，只要放心跟著走就好。

《花甲少年趣旅行》首對夫妻檔共遊！一起工作發現「這一點」朱芷瑩（左）默默加分老公施名帥（右）。台灣大哥大MyVideo提供

于子育反差萌成笑點 游安順細心如兄長

在與兩位花甲前輩相處的過程中，施名帥與朱芷瑩都被對方的「反差魅力」深深圈粉。朱芷瑩分享，游安順性格直率卻十分細心，兩人在急性子和畫畫苦手等特點上非常有共鳴，讓她笑稱游安順「真的很像自己的哥哥」。而于子育則因為在旅途中總是「畫錯重點」而成為大家的笑點來源，雖然行為舉止流露出天然呆的特質，但手巧細心的個性也讓人越相處越喜歡。施名帥也對此大力稱讚，認為有游安順在場就有滿滿安全感，絕對不會無聊，更驚訝表示于子育「比想像中還要ㄎㄧㄤ」，讓整趟旅程笑聲不斷。

《花甲少年趣旅行》朱芷瑩（左）自認情緒價值擔當。台灣大哥大MyVideo提供

角色分工明確 施名帥自嘲是GPS導航

談及四人在旅行中扮演的角色，朱芷瑩自認是「情緒價值擔當」，對於美好的事物與美食從不吝嗇稱讚，她也特別欣賞游安順與于子育之間自然產生的火花，笑說：「他們總是可以把氣氛炒熱，我就是負責給滿情緒回饋。」相對於朱芷瑩的感性，施名帥則自嘲是「GPS型旅伴」，除了方向感較好負責找路，也是「臨時起意的小冒險擔當」，常在既定行程外替大家增添驚喜，讓旅程更具冒險感。

深度體驗客家文化 難忘酸柑茶的時間滋味

這趟苗栗行讓眾人對客家文化有了更深的連結，朱芷瑩對雲南食府、桑耶寺、多多龍果園等行程印象深刻，其中「酸柑茶」的味道更讓她回味再三。她感性表示，那不只是一杯茶，更是時間、傳承與客家歷史的累積，「那個味道我到現在都記得」。施名帥則對造訪獅潭的經驗感到特別激動，尤其是看見雲南食府一家人為他們用心準備的過程，加上適逢仙草花節的美景，讓他直呼驚喜且感動，深刻感受到苗栗的人情與文化魅力。



