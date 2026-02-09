沒想到贏這麼多？自民黨壓倒性大勝！ 竟因提名人數卻不足「反丟14席」

高市早苗率領的自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性大勝。（翻攝自民黨官網）

日本首相高市早苗解散國會、重新舉行大選，昨（8日）投開票結果出爐，高市率領的自民黨獲得壓倒性大勝，橫掃316席，單獨超過法定2/3門檻，創下戰後新高紀錄。然而自民黨本來席次可能更多？原來是因為日本的眾議院選舉制度有雙重提名制，自民黨在比例名單上題名的合格候選人人數不足，本來按比例應得81席次，但實際上只拿了67席，剩餘14席次由其他小黨分配。

日本眾議院席次怎麼分配？同一人可重複提名？

根據日本選舉制度，眾議院共有465席，分別為「小選區」289席，以及全國11區塊的「比例代表」176席，有雙重提名制，例如候選人A已被提名為某一選區的眾議員，仍可被列為該區的比例代表候選人。若A已在小選區當選，就不能再以比例代表身分當選，該政黨若沒有再提名其他候選人，就算得票數比較高，也無法換人遞補，多出來的席次只能將按比例分配給其他政黨。

自民黨壓倒性大勝 在野聯盟慘敗

根據《NHK》報導，本次眾議院大選結果，高市早苗的自民黨共獲得316席、較選前大幅增加118席，單獨超過2/3門檻，是戰後單一政黨席次新高；執政聯盟的夥伴維新會則僅小幅增加為36席，合計352席，讓高市早苗政權更加穩固。另一方面，原本的主要在野黨立憲民主黨和自民黨的前執政聯盟夥伴公明黨，這次組成「中道改革聯合」參選，結果開票出來卻慘敗，從原本的172席銳減到只剩49席。

高市早苗積極輔選，展現高人氣，其率領的自民黨在眾議院選舉中取得壓倒性大勝。

4選區提名人數不足 自民黨讓出14席

雖然自民黨壓倒性的大勝、席次已創下新高，但他們本來可能還有更多席次。據報，自民黨在全國4個選區，包括南關東、東京、北陸信越、中國選區，分別獲得10、8、5、6席，但卻因為重複提名，導致比例代表提名人數不足，分別少了6、5、2、1席，共計14席，讓維新會、國民民主黨、令和新選組、未來團隊、參政黨、中道改革聯合等小黨意外獲得席次。

據分析，自民黨因為選舉制度導致當選人數的落差，可能在於他們自己原本也沒有想到會贏這麼多，因此沒有提名足夠的比例代表人選。不過雖然自民黨與維新會在眾議院取得3/4的席次，已到達修憲門檻，但在參議院方面執政聯盟尚未達1/2的門檻，參議院無法直接由首相解散重選，因此在改選前應不會有修憲動作。

