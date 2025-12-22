「沒想到，你真的做到了」好友憶余家昶10年前一句話 號召全網記住他

許多民眾到北車誠品南西店前獻花，向余家昶致敬。（鏡報杭大鵬攝）

台北捷運19日發生連續攻擊事件，釀成4死11傷。設籍桃園市龍潭區的57歲男子余家昶，在台北車站制止嫌犯張文點燃汽油彈，避免更大傷亡發生，卻在過程中遭受致命穿刺傷勢，經送醫搶救仍宣告不治。余家昶的學弟到案發地獻花致意，並提到10多年前兩人閒話家常的內容，「沒想到，你真的做到了」。

學弟獻花追思 指他正義之心從未變過

余家昶的好友接受《民視新聞》訪問，並在Threads發文：「學長，我來了，帶著鮮花來了。看到滿地的花，不禁悲從中來，你的那顆正義之心，沒隨著年紀而消退，面對危險，你仍然選擇挺身而出。」

原PO提到，10幾年前哥倆話家常，充滿正義感的余家昶當時說：「像鄭捷隨機殺人的事要我遇上，我絕對會出手。」原PO悲痛表示：「沒想到，你真的做到了。讓我不捨的是，都一把年紀了，那顆好打不平的心仍然從未變過。」

最後他說：「家昶～你的名字跟你的勇敢將留芳百世，再次向你致敬！願你一路好走。」並標註「英雄的名字不應該被打上馬賽克」「你的長相也應該要讓世人知道」。

網友接力悼念 「英雄的名字不該隨時間消失」

貼文曝光讓許多網友淚崩，留言：「在台灣，有一位叫做余家昶的先生。他沒有站在鎂光燈前，卻在最危急的時刻，選擇站出來。真正的英雄，用行動替陌生人擋下了災難。致余家昶先生：謝謝您在黑暗中守住了光。謝謝您的勇敢，替許多家庭留下完整。英雄的名字，不該隨時間消失。」

有人寫道：「謝謝余先生，您救了無數當天在北車的台灣人。若汽油彈的被點燃，北車當晚不知道會有多重大的傷亡。您的英勇，應伴隨著北車的存在，永留北車。願安息，一路好走。」

許多網友說：「看完這則新聞，心情真的沉了很久。願他的善良被世界記住」「真的很感謝余大哥，他真的很勇敢，一路好走」「謝謝余家昶先生，永遠的英雄」「向余家昶先生致敬，請大家記得這個名字」。

有人留言：「謝謝余大哥，真的是超人行為」原PO回應：「他不是超人，他也跟我們一樣是平凡人。不同的是，他有一顆正義敢為的心！相信大家都會緬懷他的！」

