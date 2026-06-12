「沒想過他們這麼有錢」：台灣民間網站揭露多名立委、議員持股上億元

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[Reuters]

「之前大概知道這些立委有錢，但從沒有想過有這麼多錢。」David對BBC中文說。

三個月前，這位25歲軟體工程師上網查閱立委的財產申報資料。他很快發現，這些公開資訊雖然完整，但呈現方式分散且難以比較。

於是，他萌生了一個念頭：建造一個整合數據的網站，就像美國有即時追蹤參政議員資產的網站一樣，將政治人物持股轉換為即時可比較的市值資訊。

這個民間網站迅速引起社會關注，5月底、6月初一週內有逾2,000萬人次造訪。網站內容揭露了多名立委與議員持股市值達上億元新台幣，其中，國民黨籍立委顏寬恒為立法院「股王」、王鴻薇為「股后」。

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網站的走紅正值台灣股市創下歷史新高之際，台股大盤6月一度衝上46,000點，市值躍居全球第五。但外界也關注股市榮景與民眾薪資落差、貧富差距擴大的問題。

[Bloomberg via Getty Images]

誰是台灣政壇股王、股后？

「政治人物持股」網站原名「立委持股」，是David Chien遠端製作的。他在3月底看到申報資料後，隨即購買網域並用AI協助撰寫程式，只花一個下午就獨立完成。

他在台灣出生長大，目前在捷克任職軟體工程師。他說十分關注台灣的新聞與公共議題，並對公開資料的視覺化有高度興趣。

網站最初統整立法委員的資料，其後納入縣市首長、市議員，用直觀的排版呈現他們的持股數量、變動紀錄、整體排名等，並以藍色、綠色等區分所屬政黨。

政治人物持股網站版面 [政治人物持股網站]

據統計，「台灣政壇股王」為國民黨籍台中市議會議長張清照，其持股市值約50億元新台幣（1.6億美元；11.6億人民幣）。

立法院排名中，國民黨立委顏寬恒以約3.1億元新台幣（1,000萬美元；7,200萬元人民幣）居首，同黨立委王鴻薇以1.7億新台幣（550萬美元；4,000萬元人民幣）成為「股后」。民進黨內持股最多的立委則是林月琴，排名第五，持股約1.01億元新台幣（330萬美元；2,300萬元人民幣）。

在縣市首長層級，國民黨籍桃園市長張善政持股市值居首，彰化縣長王惠美及花蓮縣長徐榛蔚分列第二與第三。民進黨方面，台南市長黃偉哲排名最高，其後為屏東縣長周春米。

網站除了可見政治人物持股市值變化，也詳細列出張數、交易變動紀錄等。 [政治人物持股網站]

目前，台灣立委每月薪資約20萬元新台幣（6,500美元；4.6萬元人民幣），地方議員依層級不同約落在7萬至18萬元新台幣之間，另有助理費與辦公經費等。縣市首長與直轄市長月薪亦大致落在19萬至20萬元新台幣之間。

在網站出爐後，「股王」張清照、顏寬恒被媒體追問投資議題時沒有回應，「股后」王鴻薇則回應，其財產皆依法公開申報、透明度極高，今年台股表現強勁，自己的資產隨之水漲船高。

她特別提到，若跟民進黨籍的行政院副院長鄭麗君相比，「還看不到人家的車尾燈」。

公開資料顯示，鄭麗君與丈夫沈學榮為台灣記憶體大廠旺宏前十大股東，持有該公司逾5.1萬張股票。截至5月底，兩人的持股市值曾突破91億元新台幣（2.9億美元；21億元人民幣）。

由於「政治人物持股」網站目前僅列出立委、議員與縣市首長，鄭麗君的資料並未被包含在其中。

[Bloomberg via Getty Images]

財產申報可檢驗「言行合一」

在台灣，公職人員財產申報依《公職人員財產申報法》辦理，立法委員屬強制申報對象。

申報範圍除了本人，亦包括配偶與未成年子女，涵蓋不動產、存款、有價證券、投資及債權債務等項目。不動產與股票等特定資產須申報變動情況，刊登於政府公報並上網公開。

David Chien強調，他寫的程式皆為網路公開，而為了確保結果準確性，他除了以程式自動化處理，也進行人工比對。「因為這些資料都可以（經處理）做出一些很聳動的金額，可能因此影響到其他民眾，所以我覺得應該要更謹慎一點。」

[Getty Images]

對照兩岸三地，香港的行政長官、政治委任官員及行政會議成員亦須申報投資與利益，定期將資料上載政府網站，但揭露範圍以「利益申報」為主，細節程度相對有限。至於中國大陸，雖存在官員財產申報制度，但多為內部申報與紀律監督用途，未全面向社會公開。

美國則與台灣類似，政治人物必須「交易揭露」，議員及其配偶若進行股票買賣，須在一定期限內申報。不過與台灣逐項揭露具體金額不同，美國多採區間申報方式，資產金額通常以範圍呈現，且部分投資亦可合併申報，使外界難以掌握完整細節。

David Chien認為，政治人物持有股票本屬正常投資行為，但經過整理與視覺化後，「民眾能去檢驗這些立委有沒有做出言行不合一的行為、有沒有保持初衷，或為台灣的利益去做打算」。

在整理資料過程中，David Chien也觀察到有些立委的政治立場，與其持股利益不一致。

「他們可能會表達對投資政策的不滿意或者是不信任，但他們實際上還是持有很多的相關股票，就覺得他們沒有言行合一。」

股市熱度隱憂

該網站的誕生，正值AI及半導體產業帶動台股大幅上漲，台灣幾乎「全民炒股」。雖部分政治人物資金來源引發民眾質疑，但仍有不少人在網路上表示「立委好會投資，想要跟著買」。

根據台灣證交所最新統計，全台總開戶人數已近1500萬，超過總人口六成。台灣總統賴清德上任兩年以來也曾多次表示，股市表現反映台灣經濟體質強韌。

不過，股市榮景被指與實體經濟脫鉤。台灣中央大學經濟系教授吳大任表示，從結構面來看，台灣經濟呈現「K型化」，科技與AI相關產業快速成長，但傳統產業與中小企業未必同步受益。

台灣媒體則引述台大國發所兼任副教授辛炳隆指出，在資產價格上升的背景下，「有資產者更富」的現象可能加劇，而薪資成長相對有限。

行政院主計總處5月公布今年第一季的統計，台灣平均月薪約為4.8萬元新台幣（1,570美元；1.13萬元人民幣），中位數為3.9萬元新台幣（1,260美元；9,100元人民幣），兩者相差近一萬元。

[Getty Images]

David Chien表示，身為一名台灣年輕人，看到台股持續成長是一件好事，自己也持有少量台積電股票。「生活在一個持續成長的經濟體之中我覺得沒有什麼不好的，而且台灣不是只有台積電在成長，是整體都在成長。」

但他也擔心，股市會加劇貧富差距，因為資產較多的人能投入更多資金參與市場，在長期複利效果下，財富累積速度往往較僅依賴勞動收入者更快。

David Chien說，希望繼續擴建網站，未來除立委及縣市首長等政治人物，也可能納入總統、副總統與行政院正副院長等高級官員的持股資料。

[Bloomberg via Getty Images]

據監察院今年2月公布資料顯示，總統賴清德存款約為新台幣231萬元新台幣（7.5萬美元；54萬元人民幣）、持有約2,356萬元新台幣（76萬美元；550萬元人民幣）有價證券；副總統蕭美琴有存款約新台幣1,683萬元新台幣（54萬美元；390萬元人民幣），申報有價證券則約446萬元新台幣（14.4萬美元；104萬元人民幣）。

對於製作政治人物持股網站後引起的廣泛討論，David Chien指出公職人員本該主動申報財產，他沒有被施壓，也不會感到壓力。

「如果他們覺得這些東西被整理出來會有壓力的話，那就代表他們其實持有的並不是那麼合理，應該去檢討自己，而不是來施壓我。」

他未來也希望能分析政治人物犯罪前科，提供給社會大眾檢視，「歡迎志同道合的工程師朋友一起來寫程式」。